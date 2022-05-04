Сдаем валюту. Что из себя на самом деле представляет нынешнее укрепление рубля

Пока национальная валюта бьет рекорды по укреплению, экономисты подсчитывают убытки. Дело не в каком-то искусственном курсе, а в том, что в стране реально больше не на что тратить доллары и евро. Поэтому спрос на них и падает.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Между майскими праздниками курс рубля к доллару вернулся к доковидному уровню — 68,8. Евро стремится пробить уровень в 70 — такого тоже не было уже больше двух лет. Если у регулятора была задача удержать рубль от обесценивания, то как минимум по одному критерию задача выполнена. Предательски на этом фоне выглядят цифры инфляции и снижения покупательной способности национальной валюты. Но ведь «там у них» инфляция тоже рекордная, что же удивляться, что Россия следует в общем тренде с мировой экономикой, — могли бы возразить ответственные чиновники.



На этом фоне непраздным остается вопрос: хорошо ли для нас, обычных горожан, то, что рубль так сильно укрепляется? Действительно ли снижается стоимость импорта? Поможет ли это хоть в какой-то мере снизить рост инфляции? Сможем ли мы, в конце концов, хотя бы по-человечески съездить в отпуск за границу?

У каждого из этих вопросов есть как минимум два ответа. Пессимисты и оптимисты могут выбирать любой.

С точки зрения импорта — да, фактор слабого рубля действительно пропадает. Однако любой, кто сейчас имеет хотя бы отдаленное отношение к импорту, скажет: далеко не это является проблемой. К примеру, согласно отчетам китайского таможенного ведомства, в марте 2022 года в Россию было отослано разнообразной одежды на 69 млн долларов. Это рост по сравнению с прошлым годом — почти на 4%. В долларах. Однако де-факто объем импорта, в том числе из Китая, падает — в этом можно убедиться, сравнив количество контейнеров, пришедших в порт Петербурга в марте. Их стало в два раза меньше, чем год назад. Российское таможенное ведомство статистику импорта решило засекретить. Так что понять, как выросла в цене в среднем тонна того или иного товара, невозможно. Остается лишь догадываться.



Куда более показательна статистика импорта из Германии — второго по величине торгового партнера России. Немецкие госорганы констатируют: из-за различных санкционных ограничений объем ввоза в Россию в марте рухнул на 62,3% к февральскому уровню. В общей сложности российские покупатели товаров из Германии не потратили 2,4 миллиарда долларов из-за этого. Соответственно, на столько упал и спрос на валюту у этой части импортеров. При этом экспорт в ту же ФРГ практически не изменился — 3,6 млрд евро. По действующему правилу, почти всю выручку экспортеры сейчас должны продавать. В таких условиях рублю и правда нет причин не укрепляться — налицо очевидный перекос в сторону спроса на него.

При этом также очевидно, что по целым товарным категориям, попавшим под санкции, прежние цепочки прямых поставок прервались. Если как-то и получается ввезти их в Россию, то лишь обходными путями. А значит, укрепление рубля съедается за счет подорожания логистики.

Отсюда же вытекает и двойственный ответ на вопрос — в какой мере это укрепление позволяет справиться с инфляцией.



С одной стороны, Росстат действительно отмечает замедление темпов роста цен на товары. Вернее, не так. Он перестал быть шокирующим. И недельная инфляция в 0,2–0,25% действительно не кажется катастрофой. Особенно по сравнению с ситуацией, когда речь шла о более чем 2,2% роста в неделю, как это было в начале марта. Еще из плюсов — перестали на десятки процентов дорожать отдельные категории товаров вроде сахара, капусты, лука. То есть можно говорить о зыбком, но равновесии на полках магазинов.

С другой стороны, уже на самом официальном уровне признано, что в этом году инфляция в стране заметно превысит 20%. При том, что сейчас она на уровне 17% в годовом выражении. Значит, несмотря на укрепляющийся рубль, товары внутри страны будут продолжать дорожать. Почему? Это уже подробно объяснили ретейлеры. Если коротко — сбои в логистических цепочках.

Теперь что касается личных финансов граждан, которые все еще — несмотря на все катаклизмы прошлых месяцев — продолжают ездить за границу и тратят там купленные за рубли доллары, евро, лиры и прочие местные денежные знаки. Главным шоком валютного регулирования 9 марта стал полный запрет на продажу наличной валюты физлицам. Правда, подавляющее большинство путешественников и так уже давно перестало запасаться бумажными деньгами перед поездками — все пользовались карточками. Но тут удар пришелся с другой стороны — уже западные регуляторы полностью закрыли эту лазейку, и эмитированные в России карты Visa и MasterCard перестали работать за границей.



Однако уже в апреле ЦБ принял решение разрешить россиянам покупать доллары и евро. То есть обзавестись валютой для оплаты каких-то самых необходимых вещей стало можно. Кроме того, со скрипом и рядом оговорок в Европе все же принимаются российские карточки китайской платежной системы UnionPay. Опытные путешественники констатируют: это работает. Действительно, в России можно положить по банковскому курсу евро на карточку и снять их в бумажном виде в банкомате в какой-нибудь Италии. При этом курс получается вполне приличный — что-то в районе 80 рублей за евро. То есть жить можно. Есть вообще удивительные вещи: к примеру, в некоторых магазинах DutyFree при оплате российскими карточками цены в евро пересчитываются чуть ли не по официальному курсу ЦБ, а это, на минутку, уже 72–73 рубля за евро.

Однако чисто технически поездки за границу теперь стали уделом лишь самых настойчивых. Самолеты в Европу не летают, поезда не ходят. Если ехать на своей машине — не факт, что российские пограничники выпустят: у них все еще в повестке коронавирус. Даже на частном самолете из России почти никуда не полететь сейчас. Но, в принципе, вариантов все же выбраться за пределы страны довольно много. А дальше передвигаться можно хоть по всему миру. Другое дело, что это стало на порядок дороже. Чтобы просто купить билеты иностранных авиакомпаний, арендовать машину и забронировать номер в гостинице, приходится прибегать к ухищрениям и лайфхакам. В любом случае модель путешествия по сравнению даже с коронавирусными временами заметно усложнилась. Ну и, разумеется, в такой ситуации стоит евро 70 рублей или 90 — действительно, далеко не главная проблема.



Даже наиболее доступный из приличного вид отдыха — путевка в Турцию на «все включено» — все менее популярен среди россиян. Так, «Коммерсант» со ссылкой на турецкое туристическое ведомство сообщает, что поток туристов из России в Турцию в марте упал в два раза. За месяц туда уехало всего 114 тысяч граждан РФ.

Реальность такова, что Росстат после многих лет наблюдения в конце апреля исключил «Путевку в Турцию» из еженедельного расчета цен. «Основной причиной стала высокая волатильность цен на пакетные туристические туры. Колебания курсов валют и рост стоимости авиабилетов привели к тому, что в ряде регионов туристические поездки в Турцию исчезли из продажи», — объяснили государственные статистики. Для истории стоит отметить: последний отчет зафиксировал рост цены этой самой путевки в Турцию на 199,7% — это с начала 2022 года. Так что разговоры о том, как укрепление курса рубля помогает путешествовать по миру, — тоже из разряда теории, вступающей в конфликт с реальностью.

Кроме того, курс, по которому гражданам сейчас позволяют покупать наличную валюту, все еще довольно далек от биржевого. Так, в среду, 4 мая, в одном из банков Петербурга реальная цена продажи евро составляла 86,5 рубля, доллара — 83,5. Разница даже с официальным курсом ЦБ (74,56 и 71,02 соответственно), по меркам обычных времен, колоссальная. Причем выкупают у людей валюту банки даже ниже курса ЦБ. А значит, говорить о какой-то нормальной работе этого рынка пока не приходится.



«История с курсом очень важна вот по какой причине: начальство считает курс рубля важнейшим маркером экономической ситуации — типа, если рубль крепнет, то все хорошо. В свое время профессор экономики Ульрика Мальмендир (университет Беркли) доказала — опыт пережитого кризиса определяет экономическое поведение людей на всю жизнь. Начальники запомнили, что рост курса доллара на вывесках обменников служит маркером кризиса. Ну так давайте ограничим конвертацию рубля, и пусть он не растет! Значит, все ОК, — объясняет «Фонтанке» создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев. — На самом деле не ОК. Если бы курс рубля действительно укреплялся, то мы бы увидели приток в страну товаров, снижение цен в магазинах и всплеск потребления. Ничего подобного не происходит, данные Сбериндекса показывают, что к началу мая потребление в РФ снизилось примерно на 10% год к году. Кстати, в нашей ситуации снижение курса доллара по отношению к рублю означает, что все товары, произведенные в РФ, становятся дороже «в долларах» — как для потенциальных покупателей за рубежом, так и для покупателей здесь.

Валютная выручка в РФ сейчас — миллиард долларов в день. Если этот объем никто не покупает, значит, импорта нет. Если нет импорта — значит, никто ничего не хочет/не может покупать. Значит, с потреблением людей и с оценкой перспектив экономики что-то сильно «не так».

Плюс есть еще такой момент — в РФ люди используют наличные доллары как инструмент сбережений, защитный актив. Начальство давно точило зуб на эти деньги и сейчас, очевидно, рассчитывает, что у людей дрогнут нервы и они обменяют свои долларовые заначки «по низкому курсу», а потом… правильно, купят товары, цена которых будет рассчитана «по высокому курсу». Точно по такому принципу работала сеть магазинов «Торгсин» в начале 1930-х — вот такой всероссийский «Торгсин» нам и планируют устроить».

Одновременно эксперты обращают внимание: бюджет России на 2022 год сверстан из расчета 72,1 рубля за доллар. Если курс ниже, то казна недополучает рубли от экспорта. А значит, можно допустить в обозримом будущем энергичные меры от регулятора, чтобы немного «уронить» национальную валюту. В принципе, для этого уже многое сделано — по сравнению с 9 марта сильно либерализовали валютное законодательство, ключевая ставка, которой регулируется объем рублевой массы в экономике, снижена с 20 до 14%, мало-помалу даже само государство начало осуществлять валютные выплаты по внешним кредитам. Однако законы рынка все еще показывают свое превосходство над административными усилиями.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

