Грузооборот порта Петербург обрушился в марте на 41%. Контейнерных грузов — вдвое меньше, чем год назад

Грузооборот порта Петербург в марте 2022 года составил 3,1 млн тонн — на 41% меньше, чем в марте 2021-го. Наиболее драматичное снижение — в обработке контейнеров.

За 31 день марта в порту Петербурга было обработано 101,1 тыс. TEUs контейнерных грузов, сообщает 14 апреля Администрация морских портов Балтийского моря. Это на 44% меньше, чем было за этот же период прошлого года. Характерно, что в тоннах падение еще больше — ровно 50%. Дело в том, что многие из судозаходов в Петербург морские линии делают, лишь чтобы забрать порожние контейнеры.

Сокращение грузооборота связано с санкциями и бойкотом российских грузов со стороны крупнейших морских перевозчиков и европейских портовых операторов .

Сильное падение перевалки черных металлов — 49% (292,7 тыс. тонн), а обработка минеральных удобрений рухнула сразу на 72% (208,4 тыс. тонн). Среди других других важных для петербургского порта номенклатур — нефтепродукты, оборот которых сократился на 10% (792,5 тыс. тонн), тарно-штучные грузы (-6%, 102,6 тыс. тонн) и прочие генеральные грузы (-7%, 128,7 тыс. тонн).

Из позитива — рост перевалки цветных металлов — сразу в 2,1 раза к уровню прошлого года (161,9 тыс. тонн). Кратный рост показывают также уголь и кокс (в 3,3 раза) и насыпные грузы за исключением зерна (в 2,5 раза). Однако их объемы совсем мизерные — 12 и 18,7 тыс. тонн соответственно, и на общую удручающую картину в порту они не влияют.

В целом по итогам первого квартала 2022 года порт Петербурга показывает снижение грузооборота на 12% (12,7 млн тонн).