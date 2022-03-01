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Оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты. В Петербург оттуда приходит до 35% контейнеров

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О том, что германский холдинг HHLA 1 марта объявил своим клиентам об остановке приема грузов в Россию и из нее на своих терминалах из-за эмбарго ЕС, сообщило ИАА «Портньюс». «В HHLA добавили, что не будут с сегодняшнего дня загружать и выгружать грузы с судов и принимать их с грузовых машин, вагонов и барж», — передает агентство текст письма компании.

Отказ HHLA от отправки грузов в Россию лишит российские порты не только немецких грузов. Дело в том, что через океанские немецкие, голландские и бельгийские порты к нам приходит подавляющее большинство грузов из Юго-Восточной Азии.

Во всем порту Гамбург, который обрабатывает до 10 млн контейнеров в год, действуют два оператора — один из них — HHLA, — объясняет глава консалтингового агентства Infranews Алексей Безбородов. — Из них где-то на четвертом месте это российский поток. Гамбург — на четверть российский. Для Петербурга же Гамбург — основной порт трансшиппинга, на него приходится более 70%. Остальное — из Бремерхафена, Роттердама и Антверпена. Из этих 70% половина обрабатывается на терминалах HHLA».

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Комментарии (14)

piterez
Теперь для россиян все становиться дорого... Велкам ту Северная Корея! Раньше мы этого боялись, теперь будем так жить!
Athair
Санкции имеют максимальный эффект в момент их введения, чем дальше, тем активнее участники придумывают обходные пути, и эффективность снижается.

Будут формировать прямые контейнеровозы без трансшиппинга, упростят условия для Северного морского пути, мало ли вариантов...

А Гамбург останется без тарифов...
MaxMara
Це дило
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