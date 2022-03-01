Оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты. В Петербург оттуда приходит до 35% контейнеров

О том, что германский холдинг HHLA 1 марта объявил своим клиентам об остановке приема грузов в Россию и из нее на своих терминалах из-за эмбарго ЕС, сообщило ИАА «Портньюс». «В HHLA добавили, что не будут с сегодняшнего дня загружать и выгружать грузы с судов и принимать их с грузовых машин, вагонов и барж», — передает агентство текст письма компании.

Отказ HHLA от отправки грузов в Россию лишит российские порты не только немецких грузов. Дело в том, что через океанские немецкие, голландские и бельгийские порты к нам приходит подавляющее большинство грузов из Юго-Восточной Азии.