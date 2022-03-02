Maersk объяснил, почему приостановил отгрузку контейнеров в Россию. Дело не в политике

В Maersk пояснили, что в связи с объявлением санкций в отношении России со стороны США и ЕС зарубежные контролирующие органы потребовали от оператора организовать контроль товаров, следующих в и из России. Это означает проверку всех транспортных документов на наличие среди отправителей или получателей лиц и компаний, включенных в санкционные списки, а также проверки контейнеров на наличие санкционной продукции и товаров двойного назначения.



Помимо этого в российских и зарубежных портах растет скопление контейнеров. Их вывоз приостановлен по требованиям клиентов из-за резких колебаний курсов валют и ограничений по расчетам через банки, попавшие под санкции.

