Maersk объяснил, почему приостановил отгрузку контейнеров в Россию. Дело не в политике

В Maersk пояснили, что в связи с объявлением санкций в отношении России со стороны США и ЕС зарубежные контролирующие органы потребовали от оператора организовать контроль товаров, следующих в и из России. Это означает проверку всех транспортных документов на наличие среди отправителей или получателей лиц и компаний, включенных в санкционные списки, а также проверки контейнеров на наличие санкционной продукции и товаров двойного назначения.
Помимо этого в российских и зарубежных портах растет скопление контейнеров. Их вывоз приостановлен по требованиям клиентов из-за резких колебаний курсов валют и ограничений по расчетам через банки, попавшие под санкции.
«В сложившихся обстоятельствах и во избежание дальнейшего неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах нами было принято единственно верное решение — приостановить приём новых заказов на перевозку через российские порты до нормализации работы и возврата к стабильному расписанию наших судозаходов. Приостановка не распространяется на продовольственные товары, товары медицинского назначения и гуманитарную помощь», — цитирует заявление компании консалтинговое агентство Infranews.
В Maersk рассчитывают, что ситуация скоро разрешится и оператор возобновит прием заказов.
В понедельник стало известно, что Maersk, занимающий около