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Maersk объяснил, почему приостановил отгрузку контейнеров в Россию. Дело не в политике

Один из крупнейших в мире контейнерных операторов, датский Maersk объяснил, почему перестал принимать новые заказы на перевозку через российские порты. Решение принято во избежание неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах, сказано в заявлении компании.

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В Maersk пояснили, что в связи с объявлением санкций в отношении России со стороны США и ЕС зарубежные контролирующие органы потребовали от оператора организовать контроль товаров, следующих в и из России. Это означает проверку всех транспортных документов на наличие среди отправителей или получателей лиц и компаний, включенных в санкционные списки, а также проверки контейнеров на наличие санкционной продукции и товаров двойного назначения.

Помимо этого в российских и зарубежных портах растет скопление контейнеров. Их вывоз приостановлен по требованиям клиентов из-за резких колебаний курсов валют и ограничений по расчетам через банки, попавшие под санкции.

«В сложившихся обстоятельствах и во избежание дальнейшего неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах нами было принято единственно верное решение — приостановить приём новых заказов на перевозку через российские порты до нормализации работы и возврата к стабильному расписанию наших судозаходов. Приостановка не распространяется на продовольственные товары, товары медицинского назначения и гуманитарную помощь», — цитирует заявление компании консалтинговое агентство Infranews.

В Maersk рассчитывают, что ситуация скоро разрешится и оператор возобновит прием заказов.

В понедельник стало известно, что Maersk, занимающий около 20 % рынка контейнеров в порту Петербурга, рассматривает возможность прекращения приема заявок на поставки контейнеров в Россию и из России. До него такое решение приняли операторы Hapag-Lloyd и ONE.

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Комментарии (5)

Mimic
"Дело не в политике"
и далее по тексту:

"в связи с объявлением санкций в отношении России со стороны США и ЕС зарубежные контролирующие органы потребовали от оператора организовать контроль товаров, следующих в и из России"

Интересная трактовка новостей.
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