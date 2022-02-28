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Один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков — Maersk — объявил, что рассматривает возможность прекратить прием заявок на перевозки в Россию

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Датский контейнерный оператор Maersk объявил о том, что рассматривает возможность прекращения приема заявок на поставки контейнеров в Россию и из России.

«В свете текущего конфликта между Россией и Украиной мы в AP Moller-Maersk внимательно следим за постоянно меняющимися санкциями и ограничениями, налагаемыми на Россию, и готовимся к их соблюдению, при этом мы защищаем нашу деятельность и наших сотрудников с учетом постоянно меняющейся ситуации. Наши приготовления включают возможную приостановку заказов Maersk в/из России по морю и по суше, — говорится в официальном заявлении компании в понедельник, 28 февраля. — В то же время мы внимательно следим за развитием событий и оцениваем лучшие варианты для наших клиентов и их груза. Для груза, уже находящегося на воде, мы сделаем все возможное, чтобы доставить его по назначению. Мы уделяем особое внимание защите рефрижераторных контейнеров и поддержанию максимально стабильной работы холодильной цепи, поскольку товары включают важные товары, такие, как продукты питания и фармацевтические препараты. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить риск для вышеуказанного груза и, в свою очередь, риск для конечных пользователей, нуждающихся в этих товарах».

По оценкам отраслевых экспертов, Maersk занимает около 20% рынка контейнеров в порту Петербурга.

Ранее о временной приостановке бронирования грузов в Россию заявили операторы Hapag-Lloyd и ONE.

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Комментарии (35)

VOROBEJ
Дуремар.Весь западный мир ужасается, а не весь мир.Пусть геи и трансы посмеются, недолго им осталось.Путин кремень!!
SERGEY111
Ничего , Maersk еще вернется когда в их контейнерах повезут собранную со всего мира гуманитарку оголодавшим россиянам почесывающим свое немытое неделями впалое пузо .
VKuser203216
Согласен с Вами 266410437. Сами будем в Ленинградской обл. картошку, морковку, капусту растить, репу тоже. Чем больше санкций, тем меньше Путину думать, что потерям. Значит точно не отступит. Пусть сильнее грянут санкции.
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