Один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков — Maersk — объявил, что рассматривает возможность прекратить прием заявок на перевозки в Россию

Датский контейнерный оператор Maersk объявил о том, что рассматривает возможность прекращения приема заявок на поставки контейнеров в Россию и из России.

«В свете текущего конфликта между Россией и Украиной мы в AP Moller-Maersk внимательно следим за постоянно меняющимися санкциями и ограничениями, налагаемыми на Россию, и готовимся к их соблюдению, при этом мы защищаем нашу деятельность и наших сотрудников с учетом постоянно меняющейся ситуации. Наши приготовления включают возможную приостановку заказов Maersk в/из России по морю и по суше, — говорится в официальном заявлении компании в понедельник, 28 февраля. — В то же время мы внимательно следим за развитием событий и оцениваем лучшие варианты для наших клиентов и их груза. Для груза, уже находящегося на воде, мы сделаем все возможное, чтобы доставить его по назначению. Мы уделяем особое внимание защите рефрижераторных контейнеров и поддержанию максимально стабильной работы холодильной цепи, поскольку товары включают важные товары, такие, как продукты питания и фармацевтические препараты. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить риск для вышеуказанного груза и, в свою очередь, риск для конечных пользователей, нуждающихся в этих товарах».