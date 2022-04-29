ЦБ РФ допускает инфляцию по итогам 2022 года до 23%

Центральный банк России в пятницу, 29 апреля, обнародовал новый прогноз развития инфляции в стране. По оценкам регулятора, она может достичь
На этой неделе Росстат обнародовал данные о потребительских ценах, которые свидетельствуют, что уже к концу апреля в годовом выражении инфляция достигла
«По нашему прогнозу, годовая инфляция составит
Одновременно регулятор объявил о резком снижении ключевой ставки — с
«Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году», — сообщил Центробанк.