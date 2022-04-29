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    ЦБ РФ допускает инфляцию по итогам 2022 года до 23%

    1997
    9 комментариев

    Центральный банк России в пятницу, 29 апреля, обнародовал новый прогноз развития инфляции в стране. По оценкам регулятора, она может достичь 23 %.

    На этой неделе Росстат обнародовал данные о потребительских ценах, которые свидетельствуют, что уже к концу апреля в годовом выражении инфляция достигла 17,7 %. Неделей ранее этот показатель составлял 17,62 %.

    «По нашему прогнозу, годовая инфляция составит 18,0–23,0 % в 2022 году, снизится до 5,0–7,0 % в 2023 году и вернется к 4 % в 2024 году», — говорится в пятничном заявлении ЦБ РФ 29 апреля.

    Одновременно регулятор объявил о резком снижении ключевой ставки — с 17 % до 14 %.

    «Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом мы видим пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году», — сообщил Центробанк.

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    Комментарии (9)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    а почему ЦБ озвучивает?? а что Минэк? индексы это ж его ж хлеб)))
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    индекс капусты белокачанной за полгода уже показал рост более 100% годовых (с 30 на 70), вопросы есть?
    Tattiana
    Реально - 50% в среднем . Я бы предпочла официальные... ну хотя бы 10%. Тогда ЖКХ смогут поднять только на эти %.
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