ЦБ РФ допускает инфляцию по итогам 2022 года до 23%

Центральный банк России в пятницу, 29 апреля, обнародовал новый прогноз развития инфляции в стране. По оценкам регулятора, она может достичь 23 % .



На этой неделе Росстат обнародовал данные о потребительских ценах, которые свидетельствуют, что уже к концу апреля в годовом выражении инфляция достигла 17,7 % . Неделей ранее этот показатель составлял 17,62 % .