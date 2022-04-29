ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00 % годовых.

Это уже второй раунд смягчения денежно-кредитной политики ЦБ после того, как в феврале ставка резко подскочила с 9,5 сразу до 20 % . Вслед за этим в России выросла стоимость банковского кредитования, поставив на паузу многие инвестиционные проекты.

Уже 8 апреля ставка была снижена до 17 % . Тогда руководство ЦБ заявило о том, что смогло переломить негативный эффект от санкций.

«Нынешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в заявлении ЦБ.