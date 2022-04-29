    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14%

    4758
    10 комментариев

    Центробанк снизил ключевую ставку, следует из сообщения регулятора от 29 апреля.

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00 % годовых.

    Это уже второй раунд смягчения денежно-кредитной политики ЦБ после того, как в феврале ставка резко подскочила с 9,5 сразу до 20 %. Вслед за этим в России выросла стоимость банковского кредитования, поставив на паузу многие инвестиционные проекты.

    Уже 8 апреля ставка была снижена до 17 %. Тогда руководство ЦБ заявило о том, что смогло переломить негативный эффект от санкций.

    «Нынешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в заявлении ЦБ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    sektor7
    Где вы, хлопчики со своим « доллар по 200».
    Где комментарии
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    ахтунг полный, зажали народ в вилке между ставкой банка и ростом индекса борщевого набора// красиво чистят карманы, и, главное, быстро))
    Ганс-Дитрих Геншер
    хреново, депозиты снова снизятся.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close