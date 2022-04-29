ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14%

Центробанк снизил ключевую ставку, следует из сообщения регулятора от 29 апреля.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до
Это уже второй раунд смягчения денежно-кредитной политики ЦБ после того, как в феврале ставка резко подскочила с 9,5 сразу до
Уже 8 апреля ставка была снижена до
«Нынешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в заявлении ЦБ.