Рост цен в России ускорился до 0,25%. Быстрее всех вновь дорожают перелеты

С 16 по 22 апреля инфляция в России составила 0,25% после 0,20% на прошлой неделе, сообщил Росстат 27 апреля.



Наиболее подорожал маргарин: цены на него выросли на 2,8%. Замыкают тройку лидеров черный чай и поваренная соль с одинаковым приростом в 1,8%. Цены на сахар-песок по стране, напротив, в среднем снизились на 1,1%, как и на яйца, подешевевшие на 0,8%.



Также упала в цене плодоовощная продукция. Бананы, цены на которые неделей ранее выросли на 5,9%, с 16 по 22 апреля подешевели на 1,9%, капуста белокочанная — на 5,1%, лук репчатый — на 2,7%, помидоры — на 2,6%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,4%, на яблоки — на 2,2%, на огурцы — на 1,8%.

