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    Рост цен в России ускорился до 0,25%. Быстрее всех вновь дорожают перелеты

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    7 комментариев

    С 16 по 22 апреля инфляция в России составила 0,25% после 0,20% на прошлой неделе, сообщил Росстат 27 апреля.

    Наиболее подорожал маргарин: цены на него выросли на 2,8%. Замыкают тройку лидеров черный чай и поваренная соль с одинаковым приростом в 1,8%. Цены на сахар-песок по стране, напротив, в среднем снизились на 1,1%, как и на яйца, подешевевшие на 0,8%.

    Также упала в цене плодоовощная продукция. Бананы, цены на которые неделей ранее выросли на 5,9%, с 16 по 22 апреля подешевели на 1,9%, капуста белокочанная — на 5,1%, лук репчатый — на 2,7%, помидоры — на 2,6%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,4%, на яблоки — на 2,2%, на огурцы — на 1,8%.

    Среди непродовольственных товаров вслед за хозяйственным мылом, прибавившим в стоимости на прошлой неделе, подорожало туалетное мыло — на 2,4%. Хозяйственное мыло вновь выросло в цене, прибавив 2,1%. Цены на телевизоры снизились на 1,2%, смартфоны — на 1,0%.

    Наиболее выросли цены на перелеты — стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 7,0%.

    Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей заявил, что в 2022 году инфляция в России составит 20,7%, а в 2023-м — больше 6%. По словам Кудрина, правительство РФ предварительно оценивает в 4 триллиона рублей дополнительные расходы в этом году на задачи по антикризисной политике, поддержке населения и бизнеса.

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    Комментарии (7)

    душилидушили
    Быстрее, выше, сильнее! Ура!
    serzh.ferro
    верной дорогой идём товарищи:)
    X-кот
    пока по росту цен не так видно "улучшение жизни", как по исчезновению многого нужного
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