Быстрее всех дорожают бананы. Рост цен в России замедлился до 0,2%

И если неделей ранее в Петербурге больше всего прибавили в цене свёкла, картофель, морковь, маргарин и яблоки, то на отрезке с 9 по 15 апреля бесспорными лидерами подорожания стали бананы – цены на них взлетели на 5,9%. Следом за бананами в тройке лидеров – огурцы, ставшие дороже на 4,2%. Морковь удержалась в тройке лидеров, более того, цена на нее добавляет темпов роста: 3,9 % на этой неделе против 3,4% на прошлой.

Инфляция в России на неделе с 9 по 15 апреля составила 0,2%, сообщил 20 апреля Росстат. Неделей ранее цены набирали обороты со скоростью 0,66 %

А вот творог, колбаса полукопченая и варено-копченая, белокочанная капуста и помидоры, наоборот, стали дешевле. За неделю помидоры упали в цене на 8,4%, белокочанная капуста – на 8,2%, на 2,2% колбаса, и на 1,3% творог.



Лидером в росте цен среди непродовольственных товаров стало, как ни странно, хозяйственное мыло – за неделю оно подорожало на 4,4%.



Сбавили почти вдвое темпы роста цен билетов на самолет: прирост 5,6% на этой неделе против 10,6% на прошлой.



Судя по данным Росстата, приобретать смартфоны и телевизоры выгоднее всего в Москве, в Петербурге эти товары дороже на 6,2 тысячи рублей и 2,6 соответственно. Дешевле в Москве и отечественные легковушки – в среднем на 49,8 тысяч рублей. А вот иномарки, наоборот, выгоднее брать в городе на Неве: здесь они дешевле на 132 тысячи рублей.



Ранее в правительстве заявили, что ожидают существенного замедления инфляции в России.

