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    Быстрее всех дорожают бананы. Рост цен в России замедлился до 0,2%

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    2 комментария

    Инфляция в России на неделе с 9 по 15 апреля составила 0,2%, сообщил 20 апреля Росстат. Неделей ранее цены набирали обороты со скоростью 0,66 %

    И если неделей ранее в Петербурге больше всего прибавили в цене свёкла, картофель, морковь, маргарин и яблоки, то на отрезке с 9 по 15 апреля бесспорными лидерами подорожания стали бананы – цены на них взлетели на 5,9%. Следом за бананами в тройке лидеров – огурцы, ставшие дороже на 4,2%. Морковь удержалась в тройке лидеров, более того, цена на нее добавляет темпов роста: 3,9 % на этой неделе против 3,4% на прошлой.

    А вот творог, колбаса полукопченая и варено-копченая, белокочанная капуста и помидоры, наоборот, стали дешевле. За неделю помидоры упали в цене на 8,4%, белокочанная капуста – на 8,2%, на 2,2% колбаса, и на 1,3% творог.

    Лидером в росте цен среди непродовольственных товаров стало, как ни странно, хозяйственное мыло – за неделю оно подорожало на 4,4%.

    Сбавили почти вдвое темпы роста цен билетов на самолет: прирост 5,6% на этой неделе против 10,6% на прошлой.

    Судя по данным Росстата, приобретать смартфоны и телевизоры выгоднее всего в Москве, в Петербурге эти товары дороже на 6,2 тысячи рублей и 2,6 соответственно. Дешевле в Москве и отечественные легковушки – в среднем на 49,8 тысяч рублей. А вот иномарки, наоборот, выгоднее брать в городе на Неве: здесь они дешевле на 132 тысячи рублей.

    Ранее в правительстве заявили, что ожидают существенного замедления инфляции в России.

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    Комментарии (2)

    ***_555
    Ладно бананы - везут через полмира, проблемы с логистикой и всё такое.
    Но какого чёрта так дорожают огурцы?
    Главный спец по технике консервации
    Воистину, нужно включать холодильники в телесеть!
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