В правительстве ожидают существенного замедления инфляции в России

Данные контрольно-кассовой техники (ККТ) свидетельствуют о снижении темпов инфляции в России, сообщает 19 апреля «Коммерсант» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. Если в начале марта цены повышались на 2%, то в начале апреля — на 0,66%.



«У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем», — заявил министр.



По данным Росстата, недельная инфляция в РФ замедлилась с 0,99 (с 26 марта по 1 апреля) до 0,66% (со 2 по 8 апреля). С начала года потребительские цены выросли на 10,83%. Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году.

