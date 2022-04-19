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    В правительстве ожидают существенного замедления инфляции в России

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    7 комментариев

    Данные контрольно-кассовой техники (ККТ) свидетельствуют о снижении темпов инфляции в России, сообщает 19 апреля «Коммерсант» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. Если в начале марта цены повышались на 2%, то в начале апреля — на 0,66%.

    «У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем», — заявил министр.

    По данным Росстата, недельная инфляция в РФ замедлилась с 0,99 (с 26 марта по 1 апреля) до 0,66% (со 2 по 8 апреля). С начала года потребительские цены выросли на 10,83%. Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году.

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    Комментарии (7)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    ладно-ладно)) наверху там в правительстве может всё как было и 1 долл.=60 коп., солнце, круглый год одна температура, пальмы качаются равномерно)))
    а у нас тут на дне
    капуста была 10-20 стала 90-100
    свёкла была 10-25 стала 60-70
    и т.д. и т.п.)
    lykov20
    Не ново, что цены при катаклизмах часто повышают с запасом. Существенно, как меняется физический спрос.
    AndrewBarsik
    Если судить по четвёртой производной от показателя роста цен, то можно говорить, что наметилась чёткая тенденция к замедлению темпов ускорения роста инфляции.
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