Рост цен в России замедлился до 0,7%. Быстрее всех дорожают перелеты

Недельная инфляция в России за неделю с 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% после 0,99% неделей ранее. Такие данные 13 апреля публикует Росстат.
Репчатый лук перестал быть лидером подорожания среди продуктов. Рост цен на него замедлился с 14,22% до 6,34%. Больше всех из еды за неделю подорожала свекла — на 7,44%. Также на 3,6% выросли цены на картофель, на 3,4% — на морковь, на 3,1% — на маргарин и яблоки. При этом помидоры, огурцы и бананы подешевели на 5,3%, 5% и 4,8% соответственно.
Из непродовольственных товаров 4,5% прибавили гигиенические прокладки. Более чем на 3% подорожали шампунь, туалетное мыло и зубная паста. В то же время подешевела электроника и бытовая техника: электропылесосы — на 9%, телевизоры — на 5,8%, смартфоны — на 1,7%.
Полет в экономклассе самолета, заменивший в недельных отчетах ведомства путевки в Турцию, за неделю подорожал на 10,6%.
Также из данных Росстата стало известно, что некоторые товары в Петербурге в среднем стоят дороже, даже чем в Москве. Например, цена нового отечественного легкового автомобиля в городе на Неве составляет 1,07 млн рублей, а в столице — 1,02 млн. Такая же ситуация со смартфонами, которые стоят 21 тыс. против 15 тыс. рублей, кроссовками — 4,9 тыс. против 4,2 тыс., водкой — 834 против 750 рублей и другими товарами.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие товары на полках магазинов больше всего подорожали в марте. Цены на лук, например, выросли в полтора раза.