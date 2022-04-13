Рост цен в России замедлился до 0,7%. Быстрее всех дорожают перелеты

Недельная инфляция в России за неделю с 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% после 0,99% неделей ранее. Такие данные 13 апреля публикует Росстат.



Репчатый лук перестал быть лидером подорожания среди продуктов. Рост цен на него замедлился с 14,22% до 6,34%. Больше всех из еды за неделю подорожала свекла — на 7,44%. Также на 3,6% выросли цены на картофель, на 3,4% — на морковь, на 3,1% — на маргарин и яблоки. При этом помидоры, огурцы и бананы подешевели на 5,3%, 5% и 4,8% соответственно.



Из непродовольственных товаров 4,5% прибавили гигиенические прокладки. Более чем на 3% подорожали шампунь, туалетное мыло и зубная паста. В то же время подешевела электроника и бытовая техника: электропылесосы — на 9%, телевизоры — на 5,8%, смартфоны — на 1,7%.

