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    Рост цен в России замедлился до 0,7%. Быстрее всех дорожают перелеты

    2190
    7 комментариев

    Недельная инфляция в России за неделю с 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% после 0,99% неделей ранее. Такие данные 13 апреля публикует Росстат.

    Репчатый лук перестал быть лидером подорожания среди продуктов. Рост цен на него замедлился с 14,22% до 6,34%. Больше всех из еды за неделю подорожала свекла — на 7,44%. Также на 3,6% выросли цены на картофель, на 3,4% — на морковь, на 3,1% — на маргарин и яблоки. При этом помидоры, огурцы и бананы подешевели на 5,3%, 5% и 4,8% соответственно.

    Из непродовольственных товаров 4,5% прибавили гигиенические прокладки. Более чем на 3% подорожали шампунь, туалетное мыло и зубная паста. В то же время подешевела электроника и бытовая техника: электропылесосы — на 9%, телевизоры — на 5,8%, смартфоны — на 1,7%.

    Полет в экономклассе самолета, заменивший в недельных отчетах ведомства путевки в Турцию, за неделю подорожал на 10,6%.

    Также из данных Росстата стало известно, что некоторые товары в Петербурге в среднем стоят дороже, даже чем в Москве. Например, цена нового отечественного легкового автомобиля в городе на Неве составляет 1,07 млн рублей, а в столице — 1,02 млн. Такая же ситуация со смартфонами, которые стоят 21 тыс. против 15 тыс. рублей, кроссовками — 4,9 тыс. против 4,2 тыс., водкой — 834 против 750 рублей и другими товарами.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие товары на полках магазинов больше всего подорожали в марте. Цены на лук, например, выросли в полтора раза.

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    Комментарии (7)

    812
    Кстати, на курево и алкашку цены не поднимают.
    Знает царь, что народ-богоносец всё может простить, кроме некоторых вещей...
    pulkovoserg
    Вот перелеты это просто дичь! Хотим спасать авиацию, но цены на полеты становятся недоступными, тем более, из ставшего теперь тупиковым Пулково. Рейс в Апатиты стоит дороже, чем до Мурманска! Причем, в Апатиты летает "отечественный" сухой. Как так ?
    А за ростом цен на билеты в Турцию можно вообще следить онлайн ! Путевки в Египет от 120 на неделю! Такого ещё не было. Ведь если народ к лету не будет иметь возможности улететь за границу, южное побережье РФ просто задохнётся от отдыхающих, а море в прибрежной зоне станет желто-коричневого цвета.
    Vvs Spb
    Машину не надо, не пью, кроссовки есть, много не ем. Ещё потерпим.
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