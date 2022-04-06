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    Цены в России за неделю выросли на 1%. В лидерах подорожания овощи из борщевого набора

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    Инфляция в России на неделе с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%, следует из данных Росстата, опубликованных 6 апреля. Это на 0,17% меньше, чем неделей ранее.

    Как и на прошлой неделе, больше всего подорожал репчатый лук — на 14,22%. На втором месте капуста (+13,22%), на третьем — свекла (+11,27). Также заметно подорожали морковь (+8,45%) и сахар (+5,08%). В то же время огурцы подешевели на 7,21%, помидоры — на 3,54%, бананы — на 2,6%.

    Среди непродовольственных товаров лидером подорожания стали женские прокладки, цены на которые за неделю выросли еще на 5,27%. При этом стали дешеветь бытовая техника и электроника. Цены на телевизоры снизились на 7,33%, на электропылесосы — на 3,44%, смартфоны подешевели на 1,57%.

    Росстат сообщает, что с 1 апреля не будет еженедельно отслеживать изменения по путевкам в Турцию из-за высокой волатильности цен и исчезновения таких турпоездок из продажи в некоторых регионах. Увидеть динамику цен на отдых в Турции можно будет только в ежемесячных отчетах. Вместо этого в еженедельных появятся «полеты в салоне экономического класса самолета».

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    Комментарии (15)

    Дядя Бо
    Похоже, это они генералиссимусу так докладывают, чтоб его кондратий не хватил.
    Daster
    Какой 1%, греча та что стоила 39 теперь 94, мука предпортовая 1 кг стоила что то около 40 р теперь 90 с лишним. Отсюда вывод подорожало на 100 и более
    Never_Mind
    Полнейшее враньё.
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