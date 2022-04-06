Цены в России за неделю выросли на 1%. В лидерах подорожания овощи из борщевого набора

Инфляция в России на неделе с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%, следует из данных Росстата, опубликованных 6 апреля. Это на 0,17% меньше, чем неделей ранее.



Как и на прошлой неделе, больше всего подорожал репчатый лук — на 14,22%. На втором месте капуста (+13,22%), на третьем — свекла (+11,27). Также заметно подорожали морковь (+8,45%) и сахар (+5,08%). В то же время огурцы подешевели на 7,21%, помидоры — на 3,54%, бананы — на 2,6%.



Среди непродовольственных товаров лидером подорожания стали женские прокладки, цены на которые за неделю выросли еще на 5,27%. При этом стали дешеветь бытовая техника и электроника. Цены на телевизоры снизились на 7,33%, на электропылесосы — на 3,44%, смартфоны подешевели на 1,57%.

