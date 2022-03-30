Кто его покупает, тот слезы проливает. Лук в России за неделю подорожал на 18%

Лидером подорожания перестал быть сахар. Он за указанную неделю подорожал всего на 6,47%, в то время как репчатый лук — на 18,3%. Немного отстает от него капуста, цены на которую выросли за неделю на 15,9%. Третье место по росту цен занимает морковь (+11,5%). С начала года трио из борщевого набора — лук, капуста и морковь — подорожало на 43, 64 и 42%, соответственно.
Но есть и хорошие новости. За ту же неделю огурцы подешевели на 7,22%. С начала года они подорожали всего на 4,7%. Для сравнения: помидоры на неделе потеряли в цене 0,72%, а с начала года подорожали на 55,6%.
Замедление темпов роста цен на отдельные овощи и фрукты в Росстате называют одной из причин снижения недельной инфляции. «Четыре вида плодоовощной продукции — огурцы, помидоры, яблоки и бананы, совокупная доля которых в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет 2,038%, — на прошедшей неделе подешевели или снизили темпы роста цен», — отмечают в ведомстве.
Из непродовольственных товаров заметно выросли цены на прокладки женские гигиенические (+6,21). Замедлился рост цен на отечественные автомобили (+0,2% после +7,4% неделей ранее). На иномарки он чуть ускорился (+3,9% против 3,2%).
Стоимость услуг практически не изменилась. Лишь поездка на отдых в Турцию подешевела на 4,4% за неделю. Но с начала года ее стоимость, наоборот, возросла — на 90,95%.