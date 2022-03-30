Кто его покупает, тот слезы проливает. Лук в России за неделю подорожал на 18%

Лидером подорожания перестал быть сахар. Он за указанную неделю подорожал всего на 6,47%, в то время как репчатый лук — на 18,3%. Немного отстает от него капуста, цены на которую выросли за неделю на 15,9%. Третье место по росту цен занимает морковь (+11,5%). С начала года трио из борщевого набора — лук, капуста и морковь — подорожало на 43, 64 и 42%, соответственно.



Но есть и хорошие новости. За ту же неделю огурцы подешевели на 7,22%. С начала года они подорожали всего на 4,7%. Для сравнения: помидоры на неделе потеряли в цене 0,72%, а с начала года подорожали на 55,6%.

