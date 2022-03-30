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Кто его покупает, тот слезы проливает. Лук в России за неделю подорожал на 18%

Инфляция в России за неделю с 19 по 25 марта замедлилась до 1,16% (с начала года — 8,91%). Такие данные в отчете об оценке индекса потребительских цен 30 марта публикует Росстат.

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Лидером подорожания перестал быть сахар. Он за указанную неделю подорожал всего на 6,47%, в то время как репчатый лук — на 18,3%. Немного отстает от него капуста, цены на которую выросли за неделю на 15,9%. Третье место по росту цен занимает морковь (+11,5%). С начала года трио из борщевого набора — лук, капуста и морковь — подорожало на 43, 64 и 42%, соответственно.

Но есть и хорошие новости. За ту же неделю огурцы подешевели на 7,22%. С начала года они подорожали всего на 4,7%. Для сравнения: помидоры на неделе потеряли в цене 0,72%, а с начала года подорожали на 55,6%.

Замедление темпов роста цен на отдельные овощи и фрукты в Росстате называют одной из причин снижения недельной инфляции. «Четыре вида плодоовощной продукции — огурцы, помидоры, яблоки и бананы, совокупная доля которых в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет 2,038%, — на прошедшей неделе подешевели или снизили темпы роста цен», — отмечают в ведомстве.

Из непродовольственных товаров заметно выросли цены на прокладки женские гигиенические (+6,21). Замедлился рост цен на отечественные автомобили (+0,2% после +7,4% неделей ранее). На иномарки он чуть ускорился (+3,9% против 3,2%).

Стоимость услуг практически не изменилась. Лишь поездка на отдых в Турцию подешевела на 4,4% за неделю. Но с начала года ее стоимость, наоборот, возросла — на 90,95%.

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Комментарии (7)

revui3
Потеплеет и цены упадут - у нас на грядках все отлично растёт, тем более лук - его в садоводствах всегда хватает.
pgrad
Замедление темпов роста цен - новая радость для народа. "Славься, страна, мы гордимся тобой!"
DimDimych
Ну да сахар не сильно подорожал за неделю, а то что он почти в 2 рразв подорожал за месяц, так это ваще ерунда.
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