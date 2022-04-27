Кудрин заявил, что в 2022 году инфляция в России будет больше 20%

В России в 2022 году инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 году — больше 6%. Об этом заявил 27 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ, трансляция которого проходила на RuTube-канале Cовфеда.

«Даже по предварительным оценкам, инфляция в этом году составит 20,7%, и в следующем году она будет немаленькая — больше 6%. Соответственно сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике <…> и как распределить на это ресурсы», — сказал он. По словам Кудрина, правительство РФ предварительно оценивает дополнительные расходы в этом году в 4 трлн рублей на задачи по антикризисной политике, поддержке населения и бизнеса.