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    Кудрин заявил, что в 2022 году инфляция в России будет больше 20%

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    9 комментариев

    В России в 2022 году инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 году — больше 6%. Об этом заявил 27 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ, трансляция которого проходила на RuTube-канале Cовфеда.

    «Даже по предварительным оценкам, инфляция в этом году составит 20,7%, и в следующем году она будет немаленькая — больше 6%. Соответственно сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике <…> и как распределить на это ресурсы», — сказал он. По словам Кудрина, правительство РФ предварительно оценивает дополнительные расходы в этом году в 4 трлн рублей на задачи по антикризисной политике, поддержке населения и бизнеса.

    Ранее «Фонтанка» писала, что экономика России переживает непростой период: ситуация, по оценкам Кудрина, будет сложной полтора-два года.

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    Комментарии (9)

    dragvs
    Да какая разница уже?
    serzh.ferro
    они надеются остаться у власти ....ню ню
    274620054
    Лучше бы рассказал, какая инфляция на западе при этом будет! Мы то стерпим, махоркой в самокрутку скрутим и скурим.
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