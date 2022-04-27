Кудрин: Ситуация в РФ полтора-два года будет очень сложной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика переживает непростой период. Об этом 27 апреля он заявил на заседании Совета законодателей РФ, трансляция которого проходила на RuTube-канале Cовфеда.

По словам Кудрина, падение экономики в 2022 году по одному сценарию составит 8,8 % , а по более консервативному — 12,4 % .

«Даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной, то этот кризис [будет] больше кризиса 2009 года и больше кризиса во время пандемии COVID-19. Мы все должны сегодня почувствовать, что вышли на новую черту <…> Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал глава Счетной палаты во время заседания.