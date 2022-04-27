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    Кудрин: Ситуация в РФ полтора-два года будет очень сложной

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    21 комментарий

    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика переживает непростой период. Об этом 27 апреля он заявил на заседании Совета законодателей РФ, трансляция которого проходила на RuTube-канале Cовфеда.

    По словам Кудрина, падение экономики в 2022 году по одному сценарию составит 8,8 %, а по более консервативному — 12,4 %.

    «Даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной, то этот кризис [будет] больше кризиса 2009 года и больше кризиса во время пандемии COVID-19. Мы все должны сегодня почувствовать, что вышли на новую черту <…> Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал глава Счетной палаты во время заседания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что России, по мнению Кудрина, следует высказать несогласие с арестом золотовалютных резервов и работать над их разморозкой.

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    Комментарии (21)

    274580688
    жду-не дождусь выступления под новогодней елкой в этом году... "Это был не простой год!"© - Фирменное заливное
    dragvs
    Ванька потерпит. В России вообще когда-то ситуация будет простой?
    274620054
    Справимся, еще не через такое проходили!
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