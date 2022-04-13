Кудрин: России следует работать над разморозкой ЗВР, управление ими велось законно и эффективно

России следует высказать несогласие с арестом золотовалютных резервов и работать над их разморозкой. Такое мнение во время заседания Совета Федерации 13 апреля высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



Отвечая на вопросы сенаторов, он заявил, что Счетная палата в прошлом году проверяла управление Россией золотовалютными резервами за несколько лет и пришла к выводам, что оно находилось «в строгом соответствии с законодательством». ЗВР, по его словам, управлялись эффективно и ответственно.



«Арест таких золотовалютных резервов — крайняя мера, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, думаю, и нужно делать», — подчеркнул Кудрин.

