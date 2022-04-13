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    Экономика и санкции

    Кудрин: России следует работать над разморозкой ЗВР, управление ими велось законно и эффективно

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    7 комментариев

    России следует высказать несогласие с арестом золотовалютных резервов и работать над их разморозкой. Такое мнение во время заседания Совета Федерации 13 апреля высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

    Отвечая на вопросы сенаторов, он заявил, что Счетная палата в прошлом году проверяла управление Россией золотовалютными резервами за несколько лет и пришла к выводам, что оно находилось «в строгом соответствии с законодательством». ЗВР, по его словам, управлялись эффективно и ответственно.

    «Арест таких золотовалютных резервов — крайняя мера, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, думаю, и нужно делать», — подчеркнул Кудрин.

    Кроме того, председатель Счетной палаты дал оценку инфляции в России. По его мнению, этот показатель по итогам 2022 года может составить 17–20%.

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    Комментарии (7)

    VKuser1708951
    Денеьги прокакали, но по им же написанным правилам. Поэтому прокакивальщиков надо наградить, премировать и повысить!
    alexadmin
    Вполне себе рукопожатный для запада кандидат в послепутинской России.
    Mustamyaki
    Работа с заранее известным результатом - эти деньги никто не вернёт уже.
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