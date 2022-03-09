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Недельная инфляция в России составила 2,22%. В пересчете на год это уже 9,15%. Еда дорожает еще быстрее

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Инфляция в РФ за неделю с 26 февраля до 4 марта из-за санкций и ослабления рубля разогналась до 2,22%, сообщили в Росстате 9 марта.

Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе. В том числе, по данным Росстата, продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары — на 8,96%, услуги — на 6,1%.

Из продовольственных товаров больше всего подорожали помидоры (+7,67%) и бананы (+7,2%). Это всего за одну неделю в среднем по стране. Также сильно подорожали сахар-песок (+3,29%), капуста (+2,97%) и морковь (+2,57%).

Минутка позитива: Росстат обнаружил в общефедеральных цифрах снижение цен на мясо кур: -0,06%. Причем в 39 субъектах Российской Федерации цены на них падали в диапазоне 0,1–3,1%. А в 37 субъектах был рост: 0,1–4,4%. Также немного подешевели огурцы — в среднем по стране на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров рекорды по росту цены к 4 марта показали машины — плюс 17,9% отечественных марок и 15,2% — иностранные. Тут надо обратить внимание — реальное подорожание значительно выше. Но Росстат оперирует цифрами «в среднем по больнице» — в масштабах всей страны и с продажами, зафиксированными как в начале недели, 26 февраля, так и к концу, 4 марта. В статистике за следующую неделю можно ожидать еще большего роста, который, впрочем, также будет отражать лишь усредненные цифры, а не ситуацию в каждом конкретном салоне.

Также двузначные цифры роста у бытовой техники: телевизоры — плюс 14,97%, пылесосы — 14,56%. Несмотря на катаклизмы, произошедшие на прошлой неделе с популярными моделями телефонов Apple, рост цен на смартфоны в целом по стране Росстат заметил лишь на 9,64%. Статистическое ведомство не раскрывает, какие именно модели он обсчитывает, но стоит отметить, что многие марки действительно не успели поднять цены на прошлой неделе, что и повлияло на усредненный темп роста по этой категории.

Среди непродовольственных товаров ни одна категория в расчетах Росстата не снизилась в цене.

Самая высокая цифра, зарегистрированная в нынешнем недельном отчете, — путевки в Турцию. Они подорожали сразу на 28,67% всего за одну неделю.

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Комментарии (31)

VKuser174198221
Это плата за свободу Донбасса и Луганщины! Своих не бросаем!
266084175
Слов нет. Вот в том году выправил наконец загрпаспорт, думал впервой к Туркам за солнцем съездить, ан хер мне, ни самолетов, ни денег накопленных не хватит. Аааааа.
Danik
Или арифметика у инопланетян другая, или калькуляторы какие-то свои!
Или они еще свои инопланетные продукты там учитывают!
А они очень стабильны! Яхты, виллы, дачи, самолеты, ....
А может в своей валюте инопланетной считают?
Или в своей местной центробанковской пятерочке ценники еще не поменяли?
Вопросы, вопросы, вопросы...
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