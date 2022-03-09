Недельная инфляция в России составила 2,22%. В пересчете на год это уже 9,15%. Еда дорожает еще быстрее

Инфляция в РФ за неделю с 26 февраля до 4 марта из-за санкций и ослабления рубля разогналась до 2,22%, сообщили в Росстате 9 марта.



Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе. В том числе, по данным Росстата, продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары — на 8,96%, услуги — на 6,1%.



Из продовольственных товаров больше всего подорожали помидоры (+7,67%) и бананы (+7,2%). Это всего за одну неделю в среднем по стране. Также сильно подорожали сахар-песок (+3,29%), капуста (+2,97%) и морковь (+2,57%).