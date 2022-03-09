Недельная инфляция в России составила 2,22%. В пересчете на год это уже 9,15%. Еда дорожает еще быстрее

Инфляция в РФ за неделю с 26 февраля до 4 марта из-за санкций и ослабления рубля разогналась до 2,22%, сообщили в Росстате 9 марта.
Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе. В том числе, по данным Росстата, продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары — на 8,96%, услуги — на 6,1%.
Из продовольственных товаров больше всего подорожали помидоры (+7,67%) и бананы (+7,2%). Это всего за одну неделю в среднем по стране. Также сильно подорожали сахар-песок (+3,29%), капуста (+2,97%) и морковь (+2,57%).
Минутка позитива: Росстат обнаружил в общефедеральных цифрах снижение цен на мясо кур: -0,06%. Причем в 39 субъектах Российской Федерации цены на них падали в диапазоне 0,1–3,1%. А в 37 субъектах был рост: 0,1–4,4%. Также немного подешевели огурцы — в среднем по стране на 0,9%.
Среди непродовольственных товаров рекорды по росту цены к 4 марта показали машины — плюс 17,9% отечественных марок и 15,2% — иностранные. Тут надо обратить внимание — реальное подорожание значительно выше. Но Росстат оперирует цифрами «в среднем по больнице» — в масштабах всей страны и с продажами, зафиксированными как в начале недели, 26 февраля, так и к концу, 4 марта. В статистике за следующую неделю можно ожидать еще большего роста, который, впрочем, также будет отражать лишь усредненные цифры, а не ситуацию в каждом конкретном салоне.
Также двузначные цифры роста у бытовой техники: телевизоры — плюс 14,97%, пылесосы — 14,56%. Несмотря на катаклизмы, произошедшие на прошлой неделе с популярными моделями телефонов Apple, рост цен на смартфоны в целом по стране Росстат заметил лишь на 9,64%. Статистическое ведомство не раскрывает, какие именно модели он обсчитывает, но стоит отметить, что многие марки действительно не успели поднять цены на прошлой неделе, что и повлияло на усредненный темп роста по этой категории.
Среди непродовольственных товаров ни одна категория в расчетах Росстата не снизилась в цене.
Самая высокая цифра, зарегистрированная в нынешнем недельном отчете, — путевки в Турцию. Они подорожали сразу на 28,67% всего за одну неделю.