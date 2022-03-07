Февраль. Купить авто и плакать. Падение рубля окончательно превратило автомобиль в роскошь

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«В конце февраля оплатил один мужик машину за 1,2 млн рублей, стал ждать поставку. А пока автомобиль шёл в салон, цена выросла до 1,6 млн, и ему не выдавали машину без доплаты разницы в 400 тысяч. Он отказался в итоге от машины» — такую историю рассказывают в одном из автосалонов на Пулковском шоссе. Мораль продавца — берите быстрее, платите наличными, всю сумму целиком, без кредитов.

«Лучшее время, чтобы купить автомобиль», — говорят менеджеры в петербургских автосалонах. И имеют в виду, что дальше будет только хуже. Или — что вполне вероятно — и вовсе никак: остановившийся конвейер, затык в турецком порту или позиция автопроизводителя могут оставить город без заметной части новых автомобилей. Кое-где уже переходят на «вторичку», чтобы не пришлось закрыться месяца через два-три.

В автосалоне «Renault Петровский» на Софийской держатся бодро, в честь 8 Марта клиенток встречают букетом тюльпанов. В помещении — аншлаг. За машинами едут всей семьей, с женами и тещами. По состоянию на вторую половину дня 6 марта можно выбирать из 15–20 автомобилей в наличии. «Еще немного машин есть на складе в Шушарах, — говорит менеджер. — Только за утро продали около 10 автомобилей. Сейчас самые доступные варианты — «Логан» и «Сандеро». «Логан», самый бюджетный, обойдется в 1 557 000. Комплектация — «ручка», с кондеем, подогревом сидений и музыкой». Все новые авто, которые прямо сейчас в наличии в салоне, — это все, что будет доступно в ближайшие месяца 2–3. Чтобы и дальше продавать хоть что-то и платить сотрудникам зарплату, салон начал торговать вдобавок автомобилями с пробегом, чего раньше здесь не практиковалось. Кредит на новые авто оформляют при первоначальном взносе от 20 % по ставке в 25 % годовых. Еще 5 марта ставка была 24,6 %. Банк рассматривает заявку теперь не 15 минут, как еще две недели назад, а сутки. Дополнительная печаль — за эти сутки, пока банк думает, цена на автомобиль может вырасти. Вернее, так: он точно вырастет. Менеджер не берется даже предположить, как долго будет действителен прайс, который мы с ним обсуждаем — дотянет ли до утра или уже через пару часов цифры изменятся. Совещания насчет перемены цен проводятся в салоне «по три раза в день».

Ценник по состоянию на 6 марта такой: белый Renault Duster в комплектации Drive, 150 л.с. — 2 402 170 рублей. Голубой Sandero в комплектации Stepway Life, 113 лошадиных сил — 1 645 290 рублей. Рядом бежевый Sandero с похожими характеристиками — 1 674 110 рублей. Белый Arkana, комплектация Drive, 114 лошадей — 2 265 520 рублей, а красный Kaptur — 2 424 380 рублей. Причем на сайте ценник обновить еще не успели, там модели Arkana 6 марта все еще соответствовала цена в 1 622 000 рублей, а Sandero в зависимости от модификации стоил от 1 046 700 рублей до 1 141 200 рублей. Тот, что остался в салоне к 6 марта, стоил 1 082 700. Забегая вперед — это чуть ли не самое сдержанное подорожание на фоне остальных марок.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В «Kia Автомир» народу еще больше. И вариантов — больше. По словам менеджера, в наличии порядка 200 автомобилей, диапазон цен — от 2 млн до 8 млн. При этом автозавод придерживает уже заказанную салоном партию и не показывает новые цены: ждёт, какие еще фокусы покажет курс рубля. Но и без этого ценник в автосалоне может шокировать того, кто пока еще не забыл, какой жизнь была в январе.



Kia Ceed в комплектации Luxe теперь стоит 2 814 900, Kia Rio X в комплектации Comfort — 2 255 900. Kia K 5 (Luxe), судя по ценнику, теперь конкретная роскошь, а не средство передвижения: она стоит 4 миллиона 700 тысяч. Kia Sorento еще больше — 5 844 900 рублей. Прайсы здесь даже не распечатывают, потому что ситуация меняется по несколько раз в день и будут ли эти же цены вечером, неизвестно. Kia Rio в комплектации Premium, например, стоит 2 559 900. Сайт аналогичного автосалона в Москве до сих пор «помнит», что эта машина недавно стоила 1 599 900, а в комплектации Comfort — 1 344 900.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В «Фольксваген центр Вагнер Пулково» даже ценники около имеющихся в наличии автомобилей не выставляют, чтобы два (или три-четыре) раза не вставать. Белый Passat в комплектации Alltrack (220 лошадиных сил) Интернет еще помнит за 3 813 000, а 6 марта его предлагают уже за 6 миллионов рублей. Tiguan — за 3,5 миллиона. Последний в салоне синий Polo на этом фоне кажется даже доступным за 1,9 млн рублей. Внутри — климат-контроль, обогрев руля и лобового стекла. «Если сегодня приедете за ним до конца дня, отдам за 1,8 млн», — говорит менеджер.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В соседнем «Škoda Вагнер Пулково» еще накануне, 5 марта, было в наличии 28 машин. А 6 марта и 10 не наберется. «Приехали ребята из Воронежа, забрали сразу 20 штук, автовозы сегодня будем отправлять, — говорит менеджер. — Перекупы или нет, судить не берусь». Ценник в салоне 6 марта колеблется от 1,6 млн до 7,5 млн. Но может измениться — в большую сторону — в любой момент. Skoda Octavia в наличии уже нет (в салоне стоит одна, с ценником 2 239 000, и говорят, что она уже продана), но можно подобрать Rapid в сносной комплектации за 2 млн рублей.

«Что-то ещё есть на складе, — говорит менеджер. — Автозавод уже прислал новые прайсы, работаем по ним с понедельника — это плюс 300–800 тысяч к прежним ценам. Предзаказ оформить можно, но неизвестно, когда будут новые поставки и салон сможет его выполнить. Если машина будет только в августе, то и доплачивать за предзаказ придётся по августовской цене». По рекордно низкой по нынешним временам цене в 1,6 млн можно взять Rapid комплектация Актив с кондиционером и светодиодными фарами. В чем подвох? По словам менеджера, только в том, что таких машин осталось всего две штуки, и одну прямо в момент разговора уже продают.

В другом салоне Skoda полная неразбериха. Выставленная в шоу-руме машина имеет ценник «от 2 232 000», но конкретно за эту — 3 426 277. Под стеклом табличка — машина уже продана. Но нет, менеджер говорит, что ее можно купить. Но за 4 миллиона. А в последнем сохранившемся в интернете прайс-листе «от» на «Октавию» — это 1 473 000 рубля. Kodiaq — на ценнике от 2 643 000, в наличии — за 3 600 000. Старая цена из архива — от 1 763 000. Даже самая дорогая его комплектация в «полном фарше» продавалась за 2,5 миллиона.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В «Chery Центр Пулково» у официального дилера китайской марки все еще проще. Вариантов предлагают только два: Chery Exeed TXL в комплектации Flagship за 3,4 млн и Exeed VX за 4,2 млн. Кредит дают по ставке от 23 до 25 %, но это если «прямо сейчас». С 1 по 6 марта автомобили подорожали в среднем на 500 тысяч, а моделей было больше пяти. Новая партия застряла в турецком порту и продолжает дорожать там, вдали от конечного потребителя.

В «Лада-Центр Пулково» кредит с первым взносом выдадут под 25,9 %, а без взноса уже за 29,9 %. «Платежи немалые, — говорит менеджер. — Времена, когда можно было взять машину без первого взноса и платить по 10 тыс. в месяц, прошли. А сейчас клиент оформляет машину за 2 млн на 7 лет и будет платить по 60 тыс. рублей в месяц». Ценник выглядит гуманно, если только сравнивать с соседними салонами, а не с январем: «Гранта» (усилитель руля, кондиционер, защита картера, ковёр в багажник, музыки — нет) по каталогу — от 1 300 000, «Веста» — около 1,9 — 2 млн. XRAY в максимальной комплектации — 2,6 млн рублей. Еще можно взять XRAY Cross в максимальной комплектации с двигателем Renault-Nissan и всей начинкой этого же альянса за 2 160 000.

Заводской конвейер «Автоваза» стоит и непонятно, когда будут новые партии, но на 6 марта в распоряжении салона около 200 машин со склада. К концу разговора выясняется, что самая дешевая «Лада» стоит уже не 1,3 млн, а от 1 570 000 минимум. Ту, что была 1,3 млн, «уже продали». «Если берёте прямо сейчас, комплект зимней резины согласовать можем», — говорит менеджер. В салоне 2 чёрные, 2 серые 1 бежевая «Гранты» от 1 622 000 рублей. «Сегодня покупатели «Mitsubishi Outlander» поменяли на «Ладу» XRAY в максимальной комплектации, — говорит менеджер. — Боятся, что обслуживание не потянут больше».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При переходе от ультрабюджетного сегмента к премиальному масштаб бедствия оказывается еще заметнее.

В «Mercedes-Benz» на Пулковском утверждают, что в наличии — порядка 200 машин. «Склад не вынесли» по старым ценам только потому, что салон остановил продажи на самый горячий после новостей о признании ЛНР и ДНР уикенд 26 и 27 февраля. Даже на зарезервированные машины меняли цены, а пока оформляешь лизинг или кредит и банк тянет время на одобрение, цена может скакнуть. При этом, если начинать перебирать по конкретным моделям, большого разнообразия не видно. Из G-класса есть только AMG 63, и тех всего 4 штуки — от 41 784 100 с салоном из кожи наппа цвета «бенгальский красный» до 52 095 892 (тюнингованный, в обвесе Brabus). На сохранившихся в архиве интернета страницах этого же салона G 63 еще недавно был выставлен на продажу за 21 миллион.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







GLS на дизеле — только один. GLA нет никаких. И чудом оставшийся в наличии из «бюджетных» версий Mercedes А-200 цвета «серые горы» — тоже один, и то только потому, что от него отказался заказчик — «горы» теперь стоят 6 036 000. Сохранившиеся в архиве интернета последние версии сайта показывают цену на А-klasse в 2 551 800. КАСКО, которое надо обязательно оформлять при покупке, тоже подорожало пропорционально — его стоимость составляет 4 % от стоимости авто.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В автосалоне Porsche ситуация не лучше. «Cayman» и «Panamera» уже нет. Macan — 2 литра 265 лошадей, в наличии 3 штуки: 13 344 000, 13 405 000 или 14 153 000. Два из них можно было увидеть в шоу-руме еще 6 марта. До турбулентности февраля Macan стоит от 5 550 000 рублей. «Cayenne» в наличии два: на 340 «лошадей» за 18 500 000 или на 440 «лошадей» за 19 млн рублей. Версия сайта этого самого автосалоне еще 21 февраля обещала эту модель «от 6 470 000 рублей». При этом на лобовом стекле у выставленных в зале машин лежат уведомления: «Извините, у этой машины уже есть хозяин». Менеджер говорит, что это ничего не значит, авто доступны для покупки.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Цены зафиксированы в лучшем случае до первого рабочего дня после праздников, — говорит он. — Так что эти выходные — самое лучшее время, чтобы купить автомобиль».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»