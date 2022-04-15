Отрицательное снижение. Почему укрепившийся рубль не сбил цены на полках магазинов

Стоимость продуктов питания, взлетевшая после мартовского обвала рубля, пока не думает снижаться, несмотря на стабилизацию рубля и заявления чиновников о продовольственном суверенитете.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Поставщики импортных товаров начали корректировать цены и возвращать акции, хотя отката до февральских показателей пока не произошло, говорят ретейлеры. А вот отечественные производители продолжают присылать сетям уведомления о подорожании. Не хотите дефицита – принимайте как есть, говорят они. «Фонтанка» разобралась в санкционной арифметике.

За март темпы инфляции в Петербурге ускорились в два раза - до 17,15% после 9,62% в феврале, следует из отчета Центробанка, опубликованного 15 апреля. Такую динамику регулятор объяснил «повышенными инфляционными ожиданиями населения», а также «удорожанием импортных поставок из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек».



Правда, к середине апреля курс российской валюты практически стабилизировался. 15 апреля доллар стоит 81,29 рубля, по версии ЦБ. Для сравнения 23 февраля - 80,42 рубля, на пике 11 марта - 120,4 рубля.

Данных об инфляции по Петербургу за апрель пока нет, но в целом по стране, по версии Росстата, ее темпы начали замедляться. За неделю с 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66% после 0,99% неделей ранее. Подешевели всего три продукта - помидоры, огурцы и бананы (на 5,3%, 5% и 4,8% соответственно). Стоимость прочих товаров продолжила расти, хотя и не так стремительно, как раньше. Лук, например, прибавил в цене на 6,34%, тогда как неделей ранее - на 14,22%, капуста - на 2,4% с 13,2%. Также замедлилось подорожание свинины и курицы, сахара, муки. Молоко и ржаной хлеб, напротив, дорожали быстрее.

Опрошенные «Фонтанкой» ретейлеры признают, что снижения цен на полке, несмотря на стабилизацию курса рубля, ждать не приходится. «Мы не получали от поставщиков уведомлений о снижении цен», - рассказали в «Ленте». Акционную активность контрагенты сети пока тоже не возобновляют. При этом в пресс-службе сообщили, что приняли большую часть мартовских корректировок. «В основном повышения обоснованные», - комментирует представитель компании.



«Очень большая турбулентность, предложения по цене меняется ежедневно. Говорить о какой-то стабилизации не приходится», - отмечает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, цены начинают снижать те поставщики, у кого продажи встали и по новым ценам товар уже не продается. Но условия могут отличаться для разных сетей в 2-3 раза. «Например, один и тот же кофе может стоить 200 рублей по акции из старых запасов, а может 450, если куплено по новым ценам», - комментирует он.

Такая же ситуация у сетей общественного питания. «К сожалению, не можем говорить о тенденции на снижение цен. Есть корректировки, но они не значительны. Например [поставщики] подняли на 500 рублей, а снизили на 20 рублей», - говорит совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. Среди продуктов, стоимость которых пошла вниз, он называет мясо. Однако у любой отечественной продукции есть импортная составляющая - корма, упаковка, добавки. «Сами поставщики говорят, что проблема не в курсе, а логистических цепочках, [поднимая цены], они закладывают риски», - рассуждает предприниматель.



Но есть и те, кто снижает цены. В частности, алкогольный дистрибьютор «Ладога» за последние недели дважды отчитался об удешевлении своей продукции: с 30 марта на 17-19%, с 11 апреля - еще на 10%. Этому способствовало укрепление рубля, а с некоторыми поставщиками удалось договориться о переходе на прямую конвертацию валют их государств в рубли, отказавшись от евро и доллара, сообщает «Ладога».

По словам ретейлеров, именно поставщики импортных товаров активнее всех корректирует стоимость и возобновляют акции, хотя к февральским значениям цены не вернулись. «В марте цены, с учетом отмены акций, взлетели на 80-100%, сейчас откатились максимум на 20%», - комментирует руководитель одной из региональных сетей. Более значительного снижения нет, поскольку пока дистрибьюторы не понимают что и в каком количестве смогут привезти - сейчас они «подъедают остатки».

Аналогичная ситуация по чаю и кофе. К примеру, оптовые цены на чай «Ахмат» снизились три раза за неделю, но стоимость пока на 10-15% выше, чем до 24 февраля, рассказал один дистрибьюторов этой продукции. По кофе в марте цены выросли на 80-100%, но теперь, когда курс откатился назад, некоторые производители дают скидки в 40%. Зато Nestle, который до этого сдерживал цены, с 1 апреля решил все же их проиндексировать, говорит собеседник издания. Paulig и Lavazza, которые заявили об уходе с российского рынка, в марте в два раза подняли, но пока их не снижают.



Кондитеры, которые подняли цены на 25%, теперь начинают давать акции на 10-15%. «Больше снижать не могут - цена на сахар является определяющей», - говорит топ-менеджер одной из розничных компаний. Курица и свинина дешевеют вторую неделю и почти вернулись к февральским значениям, но причины такого снижения собеседник «Фонтанки» назвать затруднился.

Овощи, действительно, дешевеют. Оптовые цены на капусту уже упали в два раза - со 120 до 60 рублей. Но здесь сыграли роль естественные причины. «Сезон начался, пошли поставки», отмечает руководитель одной из региональных сетей.

Зато новые заявки на повышение цен поступают от местных производителей, говорят ретейлеры. «Потому что очень высокая импортозависимость, а логистика сломалась», - комментирует представитель одной из федеральных сетей. В частности, о новом повышении цен с 29 апреля уведомил контрагентов «Пискаревский молочный завод». Подорожание коснется всей линейки и составит от 7 до 15%. Производитель объясняет индексацию ростом цен на сырое молоко, тару и упаковку, а также курсом валют и санкциями. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что компания столкнулась с дефицитом упаковки из-за того, что поставщик с норвежскими корнями временно приостановил ее выпуск в РФ.



Производители не отрицают, что продолжают повышать цены, но подчеркивают, что ответственность за разгон инфляции несет и ретейл. «Себестоимость резко возросла в конце февраля. Производители продуктов столкнулись с ростом цен на сырье, упаковку, логистику и т.п. ввиду резкого роста курса валют, дополнительное давление оказал переход на предоплатную систему расчётов с поставщиками и рост банковских кредитных ставок»,- прокомментировал Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации Руспродсоюз.

Но, по его словам, новые цены производителей по многим категориям сети до сих пор не приняли в полном объёме, а стоимость товаров на полке увеличили. «В этой ситуации многие производители продуктов находятся в критическом минусе, следующий этап - серия банкротств», - заявил он.

Повышение цен - единственный способ не допустить дефицита, считает зампред Руспродсоюза. «Если этого не случится, в связи со сжатием оборотного капитала поставщиков мы можем столкнуться с пустыми полками и перебоями с поставками, в том числе социально-значимых товаров», - говорит Дмитрий Леонов.



Помимо изменения цен производители пытаются добиться от сетей сокращения отсрочки платежей - это позволит высвободить оборотные средства на покупку сырья и оплату логистики. В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от пивного производителя Heineken, который простит ретейлеров уменьшить отсрочку до 20 дней (допустимый законом срок - 40 дней). По словам ретейлеров, о подобном послаблении просят и другие контрагенты. «Сейчас шквал таких запросов от ассоциаций поставщиков», - прокомментировали в одной из федеральных сетей. Но чаще всего ретейлеры отвечают отказом. «Мы платим в соответствии с действующим законодательством. В текущей ситуации - недостаток оборотных средств испытывают не только производители - отсрочка платежа для нас не вариант», - говорит собеседник издания.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

