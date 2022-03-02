Цена не повышается, но растет. Продуктовый ретейл переходит в режим турбулентности

Зависимость от курса рубля обнаружилась практически у всего ассортимента — от буханки бородинского хлеба до бутылки «Старого Кенигсберга». Дистрибьюторы просят понять и простить. Сети обещают ограничить наценки на социальные товары и не допустить дефицита. Но неофициально добавляют: гастрономических изысков на полках скоро будет меньше.
Вопреки заявлению о стабильности цен и отгрузок, сделанному крупнейшими федеральными ретейлерами на встрече с правительством Петербурга, ситуация на продовольственном рынке далека от спокойствия.
На фоне беспрецедентного ослабления рубля поставщики товаров с импортной составляющей начали приостанавливать отгрузки. В числе первых оказались крупнейшие поставщики алкоголя — «Руст», Simple и «Лудинг». Как рассказали «Фонтанке» представители нескольких федеральных и региональных сетей, их примеру последовали и другие участники рынка. К примеру, виноторговая компания Grape Premium Wines & Spirits 28 февраля написала контрагентам лаконичное письмо (есть в распоряжении «Фонтанки»):
«В связи с паникой на валютном рынке, отключением ключевых банков России от SWIFT и полной невозможностью привезти импортный товар, мы объявляем о временной полной приостановке поставок до прояснения ситуации. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации».
«У людей товар в евро, они на несколько дней приостановили отгрузки и ждут — курс к 200 [рублям] пойдет или опустится до 90», — комментирует один из ретейлеров. По словам другого участника рынка, сейчас поставки уже возобновились, однако импортеры ставят условие — платите вперед или на
Впрочем, со временем неизбежно подорожает всё, прокомментировал представитель одного из алкогольных дистрибьюторов, попросивший не называть его. Причем даже отечественная продукция, поскольку производится из импортных виноматериалов. К примеру, «Альянс-1892», производитель коньяка «Старый Кенигсберг», сообщает в письме сетям, что производит свой продукт в Калининградской области «исключительно из сырья, поставляемого в порядке импорта из Франции и Шотландии», а раз курс вырос на
По многим категориям используются скрытые инструменты подорожания. Федеральные сети не лукавили, когда говорили о том, что оптовые цены не растут — это невозможно сделать, не нарушив условия контрактов. Но некоторые поставщики отменяют акции, признал на условиях анонимности представитель одной из крупных сетей. «Это связано с рисками опоздания товара. Сейчас сложно с прохождением границ», — сказал он.
«Некоторые поставщики не подтвердили участие в следующем каталоге, потому что не гарантируют цены, о которых мы договорились заранее. Это не только алкоголь, но чай, кофе, замороженные овощи», — объясняет директор сети «Вкустер» Сергей Плис.
Региональные сети столкнулись не только с остановкой отгрузок и отменой скидок, но и с прямым повышением цен, рассказал совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.
По словам участников рынка, поставщики чая и кофе остановили отгрузки, когда рубль начал стремительно падать. Среди них оказалась компания «Орими», рассказали два ретейлера. Сейчас поставки возобновились, говорит один из них. Формально цена не изменилась, но компания убрала все акции, из-за чего цена на полке моментально поднялась на
По словам топ-менеджера региональной сети, поставщик чая Ahmad сначала приостановил отгрузку, а затем поднял цену на
Поставщик итальянских макарон Barilla c 10 марта поднимет цены на
Среди отечественных производителей тоже наблюдается турбулентность. Так, компания «Эссен» уведомила контрагентов о подорожании майонеза «Махеевъ» с 4 до
О «вынужденном изменении» цены на продукцию на
Импортная составляющая обнаружилась даже у хлеба. К примеру, компания «Дарница» сообщила сетям, что «в непростой экономической ситуации» вынуждена скорректировать цены на три десятка позиций на
Меняются не только цены, но и условия поставки. К примеру, поставщик муки «ЛКХП Кирова» уведомил контрагентов, что с 1 марта повышает цены на сырье и отныне требует предоплату
В Fazer «Фонтанке» сообщили, что производство и поставки стабильны и компания выполняет обязательства перед клиентами. «Пока слишком мало прошло времени, чтобы в полной мере оценить последствия для бизнеса. Очевидно, что бизнес столкнется с проблемами поставок из-за границы и ростом цен на еврозависимые материалы и ингредиенты», — прокомментировали в пресс-службе.
Островок стабильности — цены на мясо, во всяком случае птицы и свинины, рассказал топ-менеджер одной из петербургских сетей. А вот поставщики рыбы уже запрашивают корректировку стоимости, даже если производят продукцию из отечественного сырья. По словам сетей, в данный момент понять, у кого подорожание обоснованное, а у кого нет, довольно сложно. Но импортную составляющую находят у себя практически все.
Зато неизбежно будут дорожать фрукты и овощи. «Ряд поставщиков просили снять отсрочку и работать по факту, так как не знают сами, что будет. Мы пока пошли на сокращение отсрочки», — рассказал «Фонтанке» руководитель одной из сетей. По его словам, «борщевой набор» могут обеспечить отечественные поставщики. «Но всё, что касается экзотики и фруктов, — импорт», — сказал он. Поскольку свободных денег у сетей не так много, желание поставщиков работать без отсрочки может привести к сокращению гастрономического разнообразия, отметил собеседник издания.
Совладелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев говорит, что проблем с поставками фруктов и овощей нет. Но цены из-за ослабления рубля повышаются на
Пока российские власти предложили один инструмент для сдерживание цен — ограничение наценки сетей. Пока федеральные сети «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» добровольно согласились продавать на
Последовать примеру федеральных сетей власти Петербурга уже предложили местным игрокам. Однако те считают, что и так находятся в менее выигрышном положении. «Не имея возможности поднять цены или остановить поставки федеральным сетям, производители решили отыграться на дистрибьюторах и локальных сетях», — говорит Александр Мышинский. «В условиях, когда покупатель особенно сильно мониторит цены, это приведёт к огромным потерям малого и среднего бизнеса, задействованного в торговле. Также это может привести к закрытию небольших локальных производителей», — говорит он.
Чиновники создали новый чат, попросив ретейлеров отчитываться в нём об изменениях цен и других условий поставок.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»