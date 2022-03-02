Цена не повышается, но растет. Продуктовый ретейл переходит в режим турбулентности

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Поделиться Поделиться







Зависимость от курса рубля обнаружилась практически у всего ассортимента — от буханки бородинского хлеба до бутылки «Старого Кенигсберга». Дистрибьюторы просят понять и простить. Сети обещают ограничить наценки на социальные товары и не допустить дефицита. Но неофициально добавляют: гастрономических изысков на полках скоро будет меньше.

Вопреки заявлению о стабильности цен и отгрузок, сделанному крупнейшими федеральными ретейлерами на встрече с правительством Петербурга, ситуация на продовольственном рынке далека от спокойствия.



На фоне беспрецедентного ослабления рубля поставщики товаров с импортной составляющей начали приостанавливать отгрузки. В числе первых оказались крупнейшие поставщики алкоголя — «Руст», Simple и «Лудинг». Как рассказали «Фонтанке» представители нескольких федеральных и региональных сетей, их примеру последовали и другие участники рынка. К примеру, виноторговая компания Grape Premium Wines & Spirits 28 февраля написала контрагентам лаконичное письмо (есть в распоряжении «Фонтанки»):

«В связи с паникой на валютном рынке, отключением ключевых банков России от SWIFT и полной невозможностью привезти импортный товар, мы объявляем о временной полной приостановке поставок до прояснения ситуации. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации».

«У людей товар в евро, они на несколько дней приостановили отгрузки и ждут — курс к 200 [рублям] пойдет или опустится до 90», — комментирует один из ретейлеров. По словам другого участника рынка, сейчас поставки уже возобновились, однако импортеры ставят условие — платите вперед или на 20 % больше прежнего. Но сети пока не торопятся — запасы есть.



Впрочем, со временем неизбежно подорожает всё, прокомментировал представитель одного из алкогольных дистрибьюторов, попросивший не называть его. Причем даже отечественная продукция, поскольку производится из импортных виноматериалов. К примеру, «Альянс-1892», производитель коньяка «Старый Кенигсберг», сообщает в письме сетям, что производит свой продукт в Калининградской области «исключительно из сырья, поставляемого в порядке импорта из Франции и Шотландии», а раз курс вырос на 20 % , то и цены придется поднимать.

По многим категориям используются скрытые инструменты подорожания. Федеральные сети не лукавили, когда говорили о том, что оптовые цены не растут — это невозможно сделать, не нарушив условия контрактов. Но некоторые поставщики отменяют акции, признал на условиях анонимности представитель одной из крупных сетей. «Это связано с рисками опоздания товара. Сейчас сложно с прохождением границ», — сказал он.

«Некоторые поставщики не подтвердили участие в следующем каталоге, потому что не гарантируют цены, о которых мы договорились заранее. Это не только алкоголь, но чай, кофе, замороженные овощи», — объясняет директор сети «Вкустер» Сергей Плис.



Региональные сети столкнулись не только с остановкой отгрузок и отменой скидок, но и с прямым повышением цен, рассказал совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

По словам участников рынка, поставщики чая и кофе остановили отгрузки, когда рубль начал стремительно падать. Среди них оказалась компания «Орими», рассказали два ретейлера. Сейчас поставки возобновились, говорит один из них. Формально цена не изменилась, но компания убрала все акции, из-за чего цена на полке моментально поднялась на 20–30 % . «Но и по этим ценам народ берет», — комментирует собеседник издания. В пресс-службе подтвердили, что поставки сейчас идут, но на вопрос об отказе от акций не ответили.

По словам топ-менеджера региональной сети, поставщик чая Ahmad сначала приостановил отгрузку, а затем поднял цену на 22 % . Поставщик кофе Egoiste ведет с прошлой недели инвентаризацию, что тоже равнозначно прекращению поставок, говорит он.

Поставщик итальянских макарон Barilla c 10 марта поднимет цены на 15 % , говорится в письме сетям (есть в распоряжении «Фонтанки»). Изменение «обусловлено серьезным повышением цен на сырье, которое вызвано сложившейся геополитической ситуацией», сообщает «Барилла Рус». При этом, по словам ретейлеров, совсем недавно стоимость продукции уже подросла на 20 % .



Среди отечественных производителей тоже наблюдается турбулентность. Так, компания «Эссен» уведомила контрагентов о подорожании майонеза «Махеевъ» с 4 до 8 % с 14 марта. При этом, по словам топ-менеджера одной из сетей, несколько дней назад «Эссен» предупреждала о гораздо более резком повышении. О «вынужденном изменении» цены на продукцию на 15 % с 1 марта сообщили «Объединенные кондитеры» (письмо есть в распоряжении «Фонтанки»). Цены в фунтах на какао-бобы выросли на 22 % , сообщает компания в пояснительной записке. Другие участники рынка пока не корректируют цены, но тоже отменяют акции. Производители сладостей собирались поднимать цены, но сети не стремились принимать подорожание. Из-за резкого ослабления рубля и проблем с логистикой ситуация может ухудшиться, предупредили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

Импортная составляющая обнаружилась даже у хлеба. К примеру, компания «Дарница» сообщила сетям, что «в непростой экономической ситуации» вынуждена скорректировать цены на три десятка позиций на 10 % , а на некоторые (например «Кекс творожный» и «Ромовая баба») — на 20 % . Из-за повышения ключевой ставки у производителя выросла стоимость обслуживания кредитов. Также привели цены в соответствие с корректировкой курса производители пищевых добавок.



Меняются не только цены, но и условия поставки. К примеру, поставщик муки «ЛКХП Кирова» уведомил контрагентов, что с 1 марта повышает цены на сырье и отныне требует предоплату 100 % (ранее предоставлялась отсрочка в 30 календарных дней).

В Fazer «Фонтанке» сообщили, что производство и поставки стабильны и компания выполняет обязательства перед клиентами. «Пока слишком мало прошло времени, чтобы в полной мере оценить последствия для бизнеса. Очевидно, что бизнес столкнется с проблемами поставок из-за границы и ростом цен на еврозависимые материалы и ингредиенты», — прокомментировали в пресс-службе.

Островок стабильности — цены на мясо, во всяком случае птицы и свинины, рассказал топ-менеджер одной из петербургских сетей. А вот поставщики рыбы уже запрашивают корректировку стоимости, даже если производят продукцию из отечественного сырья. По словам сетей, в данный момент понять, у кого подорожание обоснованное, а у кого нет, довольно сложно. Но импортную составляющую находят у себя практически все.



Зато неизбежно будут дорожать фрукты и овощи. «Ряд поставщиков просили снять отсрочку и работать по факту, так как не знают сами, что будет. Мы пока пошли на сокращение отсрочки», — рассказал «Фонтанке» руководитель одной из сетей. По его словам, «борщевой набор» могут обеспечить отечественные поставщики. «Но всё, что касается экзотики и фруктов, — импорт», — сказал он. Поскольку свободных денег у сетей не так много, желание поставщиков работать без отсрочки может привести к сокращению гастрономического разнообразия, отметил собеседник издания.

Совладелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев говорит, что проблем с поставками фруктов и овощей нет. Но цены из-за ослабления рубля повышаются на 10–30 %, в зависимости от категории. На полке корректировка пока составляет от 5 до 10 % . «Чем больше ты поднимаешь, тем меньше продаешь», — прокомментировал он. Подорожали, к примеру, чилийский виноград, манго, помидоры.

Пока российские власти предложили один инструмент для сдерживание цен — ограничение наценки сетей. Пока федеральные сети «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» добровольно согласились продавать на 5 % дороже закупочной стоимости товары из социально значимых категорий — это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора», отчиталась сегодня ФАС. Но депутаты предлагают сделать ограничение наценки обязательным. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму на прошлой неделе, торговая надбавка к отпускным ценам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не должна превышать 10 % .

Последовать примеру федеральных сетей власти Петербурга уже предложили местным игрокам. Однако те считают, что и так находятся в менее выигрышном положении. «Не имея возможности поднять цены или остановить поставки федеральным сетям, производители решили отыграться на дистрибьюторах и локальных сетях», — говорит Александр Мышинский. «В условиях, когда покупатель особенно сильно мониторит цены, это приведёт к огромным потерям малого и среднего бизнеса, задействованного в торговле. Также это может привести к закрытию небольших локальных производителей», — говорит он.

Чиновники создали новый чат, попросив ретейлеров отчитываться в нём об изменениях цен и других условий поставок.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

