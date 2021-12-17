Инфляция в шоколаде. Производители сладостей перед Новым годом предупредили о резком увеличении цен

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, что сладости на полках магазинов могут снова подорожать, «Фонтанке» рассказали несколько федеральных и петербургских розничных сетей. Скачок цен в предновогодний период удастся сдержать за счет акций, а вот после праздников стоимость шоколада и конфет может неприятно удивить. Чай и кофе — на очереди.

В письме сетям (есть в распоряжении редакции) Nestle сообщает, что с 27 декабря поднимет расценки по всей линейке продукции. Сильнее всего вырастет какао — на 17,5%. Наборы шоколадных конфет будут дороже от 2% до 9,5%, сахаристые конфеты — от 7 до 11,5%, шоколадные конфеты — до 7,5%, шоколадные плитки — до 11,5%, шоколадные батончики — до 9,5%.



Вырастет и стоимость другой продукции. Готовые завтраки прибавят в цене от 9 до 13%, злаковые батончики — до 9%, детские каши, молочко и смеси — от 3% до 12%, детские пюре, соки и снеки — от 3% до 13,5%, каши — до 8%, клиническое питание — до 11%. Кофе и кофейные напитки Nescafe станут дороже до 18,5%, Nescafe Dolce Gusto и Starbucks — до 22%.

О росте цен, причем еще с 6 декабря, предупреждало кондитерское объединение «Славянка» (производитель шоколада «Особый», батончиков «Крупская», конфет «Белочка», «Мишка на Севере» и др.). Продукция дорожает от 3 до 20%.

Изготовитель конфет и шоколада «Акконд» (вафли «Хуторок», печенье «Трио», конфеты «Адель» и другие) предупредил торговые сети о подорожании продукции на 5–20% с 1 декабря. Также, по словам ретейлеров, уведомления о подорожании прислали КФ «Шоколадный кутюрье», «Кондитеры Урала», АО «Каравай».

Это не первая за год индексация. В прошлый раз массовое переписывание отпускных цен случилось в начале лета. Тот же Nestle поднимал цены на кондитерские изделия (шоколад, конфеты) до 7,5%, на какао — до 5%, выросла стоимость и другой продукции. Новый виток случился осенью. В частности, в октябре «Объединенные кондитеры» (бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов») повысили расценки на 6%, сообщали «Известия». Также, по словам собеседников «Фонтанки», осенью произошла индексация цен у компании КДВ (бренд «Яшкино» и другие).



По данным Росстата, в среднем по стране с начала года шоколадные конфеты стали дороже на 8,3%, а печенье — на 12,3%. Но, как отмечают в своих письмах поставщики, подорожание сырья и упаковочных материалов не остановилось и вынуждает их к новой корректировке.

Так, с июня 2021 года стоимость какао-бобов выросла на 14%, какао-порошка — на 10%, сахара — на 16%, орехов — на 17%, муки — на 23%, сгущенного молока — на 57%, сухого молока — на 49%, патоки — на 42%, сообщает в письме сетям «Славянка». Жиры подорожали в среднем на 58%. Жиры лауринового типа (в том числе пальмовое масло. — Прим. ред.) подскочили на 70%, кокосовое масло — на 33%.

По оценке Nestle, с начала 2021 года рост цен на сахар составил более 20%. Основными причинами удорожания явились сокращение производства и плохой урожай. Молочные продукты с начала 2021 года подорожали на 9–15%, что связано с увеличением затрат на упаковку, корма для животных, транспортировку. Кроме того, засуха в некоторых районах России привела к снизившейся выработке молока. Выросли цены на многие зерновые культуры: овес подорожал на 19%, пшеница подорожала в среднем на 12%.



Дорожают также упаковка и логистика. Рост стоимости пленки и картона с июня 2021 года «Славянка» оценивает в 12%. Полиэтилен подорожал на 75%, гофра — более чем на 50%; твердый пластик — на 56%, сообщает Nestle. По оценке компании, стоимость транспортировки выросла более чем на 20%. «Основные факторы — это рост спроса на грузовые перевозки, сокращение автопарка, рост цен на автомобили, дефицит рабочей силы, рост стоимости топлива», — отмечает производитель.

В X5 Retail Group подтвердили, что «в настоящий момент ряд поставщиков заявляют о повышении отпускных цен на кондитерские изделия, объясняя это ростом затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие». Но резкого роста цены на полке не случится. «Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат», — рассказали в компании.

В сети «Верный» отметили, что получили письмо от Nestle о подорожании продукции с 27 декабря. Но повышение пока не приняли, подчеркнули в пресс-службе.



В сети «Реалъ» сообщили, что основные индексации прошли в октябре. Но вряд ли подорожание на этом остановится. Одни компании поднимают стоимость постепенно, другие сразу и на все, как Nestle, рассказал совладелец компании Александр Мышинский. По его словам, индексация закупочных цен конца декабря дойдет до полок уже в следующем году. Перед самым Новым годом подорожание конфет и шоколада «подсластят» акции. Компании, которые сильнее всего подняли цены в течение года и не выполнили планы продаж, предлагают сетям более крупные скидки.

Но рост цен подогревает дефицит. «Многие компании повыводили позиции, где экономика не складывается, например чистый шоколад», — комментирует Александр Мышинский. По его словам, вся осень прошла под флагом дефицита батончиков, ряд производителей по-прежнему не дают товар в достаточном объеме, что стимулирует рост конечной цены.

Вместе с кондитерскими изделиями дорожают чай и кофе. Вслед за Nestle об индексации стоимости ретейлеров предупредил производитель «Орими». С 1 февраля чайно-кофейная продукция компании станет дороже на 10%. «Ситуация по-прежнему остается нестабильной и плохо предсказуемой», — отмечает производитель в письме сетям. Так, в 2021 году отпускные цены на арабику выросли на 80%, робусту — на 65%. Чайное сырье подскочило на 18% по сравнению с 2020 годом. Международные перевозки обходятся в 2–2,5 раза дороже, упаковочные материалы — на 27%. По словам ретейлеров, аналогичные предупреждения приходят от Tchibo (с января-февраля +20%). Jacobs не меняет базовую цену, но снижает размер скидок с 50 до 20%.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

