У вас молоко подорожало. Производители повышают цены перед последним этапом обязательной маркировки

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Повышение цены совпало по времени с очередным этапом введения маркировки. С 1 декабря снабжать специальными кодами для отслеживания в системе «Честный знак» нужно любую молочную продукцию. Ранее молочники не раз предупреждали, что маркировка неизбежно приведет к подорожанию. Но эта причина — не единственная.

О том, что «Пискаревский молочный завод» увеличил цены на продукцию «Фонтанке» рассказали представители нескольких розничных сетей и подтвердили на самом предприятии.

Событие заслуживает внимание по нескольким причинам. Во-первых, подорожание было максимально резким. В разосланном ретейлерам сообщении говорится, что с 26 ноября стоимость на всю линейку товаров увеличится сразу от 4% до 10%. Во-вторых,



петербургская компания оставалась практически последним оплотом сдерживания инфляции в своем сегменте. До этого корректировка цен в последний раз проходила в октябре 2020 года, напоминает в своем письме сетям сам «Пискаревский».

Продукция других производителей также дорожает. Например, Danone в последний раз поднял цены в октябре. Корректировка составила всего 2%. Но за год компания сделала это уже в четвертый раз, говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

«В настоящий момент поставщики заявляют о повышении отпускных цен на молочную продукцию из-за роста затрат на упаковку, корма, электроэнергию, ветпрепараты, приводя в числе причин и маркировку», - прокомментировали в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В сети «Лэнд» сообщили, что не продают продукцию «Пискаревского» и закупают молочную продукцию через дистрибьюторов. Контрагенты собираются поднять цены к концу месяца и в январе, рассказала директор Олеся Мальцева.

Но если большинство производителей, поднимая цены, тут же дают скидки, которые компенсируют для потребителя часть подорожания, то «Пискаревский» руководствуется правилом «чистой цены» и работает без акций. А значит резкое изменение цен для потребителя не останется незамеченным.



В «Пискаревском» подтвердили, что подняли цены для всех контрагентов в последних числах ноября. «Мы не рады этому, но выхода нет – все затраты возросли», - пояснил заместитель генерального директора компании Георгий Житмарев. По его словам, никто из контрагентов из-за скачка не отказался от продукции, а к реакции потребителей компания морально готова. «После повышения цены продажи всегда падают, надолго ли – жизнь покажет», - говорит он.

«Молочка» дорожает не такими стремительными темпами как мясо. Но и она вносит весомый вклад в продуктовую инфляцию. По данным Росстата, пастеризованное молоко с начала года выросло в цене на 7,5% (только в ноябре на 1,6%, за последнюю неделю — на 0,4%), стерилизованное — на 8,6% (за месяц на 1,5%, за неделю на 0,15%). Творог с начала года стал дороже на 6,5%, сыр на 6,14%, сметана — на 8%.

Товары дорожают на фоне запуска обязательной маркировки. С 1 июня метки системы «Честный знак» стали обязательными для сыров и мороженого, с 1 сентября для любой продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для всех остальных товаров, кроме фермерских (для них нанесение кодов будет обязательным с 1 декабря 2022 года).



Ранее «Фонтанка» подробно писала о системе «Честный знак». По виду квадратные черно-белые метки напоминают пресловутый QR-код, но относятся к другой разновидности — Data Matrix. Они позиционируются как защита от фальсификата и поэтапно внедряются для разных видов продукции. При этом стоимость метки для пачки молока или бутылки воды такая же, как для шубы — 50 копеек. Но с учетом НДС и затрат на нанесение расходы достигают 1 рубля на единицу продукции. Для «молочки» функции «Честного знака» по сути дублируют функции другой системы прослеживаемости «Меркурий», но добиться отмены маркировки отрасли не удалось. Платежи за метки поступают оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). это совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Расходы на печать меток — причина важная, но не единственная, утверждают производители. Упаковка, по словам Георгия Житмарева, за год подорожала на 20%. Причина – рост биржевых цен, расходных материалов, комплектующих и энергоносителей, сообщает «Пискаревский» в письме ретейлерам. В начале лета стоимость пластика для бутылок подскочила на 6,5%, прессованного картона на 5%, гофрокартона — 6%, отмечается в сообщении Danone.



Cырое молоко за год подорожало в среднем на 15%. «Стоимость кормов по отдельным позициям в два раза выросла. Экономика фермеров экономика тоже валится», - говорит Георгий Житмарев. Danone в своем письме заявляет о подорожании за год белковых кормов на 91%, фуражного зерна – на 26%, комбикормов – на 31%. Также растут затраты на немолочное сырье - фруктово-ягодные наполнители (6,9%), функциональные ингредиенты (0,9%), сахар и подсластители (33,8%). Здесь на цены влияет и курс рубля - большинство ингредиентов импортируются из зарубежных стран.

Говорить о том, что цена на полке уже полностью компенсировала это подорожание, рано. «В 2021 году сохраняется тенденция удорожания минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов», - комментируют в ассоциации Союзмолоко. Только в сентябре себестоимость производства молока выросла на 2,6% и на 16,6% превышает показатели прошлого года. «При этом рост себестоимости не компенсируется ростом цены на полке и на ферме», - рассказали в организации. Но в «Пискаревском» рассчитывают, что в ближайшее время снова поднимать цены не придется. «На этих год еще продержимся», - говорит Георгий Житмарев.



Риски перебоев с поставками на фоне внедрения «Честного знака» сохраняются, считают в Союзмолоке. «Предприятия подошли к третьему этапу в разной степени готовности. У некоторых компаний сохраняются трудности, которые сегодня решаются в ручном режиме при участии Союзмолоко, ЦРПТ, Минпрома и Минсельхоза», - сообщили в ассоциации.

Но есть и хорошая новость: пока ретейлеры должны считывать метки только при приемке товара, заключительный этап — сканирование на кассе – отложен на 2022 год. Это избавит производителей от дополнительных потерь, а ретейлеров от скандалов на кассах: время считывания некачественно нанесенной метки может достигать 27 секунд, ранее сообщала Ассоциация компаний розничной торговли.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»