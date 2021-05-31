Отморозились. Оставит ли «Честный знак» россиян без мороженого и сыров

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







С 1 июня в России начинается обязательная маркировка молочной продукции кодами Data Matrix системы «Честный знак». На первом этапе наносить их будут обязаны производители сыров и мороженого, с осени подключатся и другие категории. Но производители утверждают, что им не хватило времени на подготовку и просят власти дать отсрочку.

О возможных перебоях участники рынка сообщили еще в середине мая. Но оператор системы «Честный знак» поспешил заверить потребителей, что дефицита не ожидается. «В системе зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Количество типографий, которые уже готовы поставлять производителям упаковку с напечатанными кодами маркировки, полностью перекрывают по объему мощности по производству мороженого и сыра в стране», - говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого — прим.ред.). Производители успели накопить запасы и те, кто не успевает наладить нанесение меток, будут продавать немаркированные товары, произведенные до 1 июня.

В постановлении правительства от 15 декабря 2020 года, действительно, говорится о возможности оборота и вывода из него продукции, которая была выпущены раньше старта обязательной маркировки. Но ничего не говорится о приемке товара. Из-за этого производители опасаются, не смогут отгрузить немаркированную продукцию, а ретейлеры не смогут ее принять, не рискуя при этом получить штрафы (до 300 000 рублей в зависимости от вида нарушения — прим.ред.). «Есть неоднозначное толкование и мы ожидаем в ближайшее время разъяснений Минпромторга», - подтвердили в «Союзмолоке». Но документ на вечер 31 мая не появился. Но даже если он подоспеет вовремя, все проблемы это не решит, отмечают молочники. Сложнее придется производителям мороженого. «Все опасения подтверждаются, 50% рынка не готовы к маркировке», - сообщила «Фонтанке» заместитель гендиректора Союза мороженщиков РФ Наталья Уткина. По ее словам, часть производителей упаковки не успела перестроить свое производство, в итоге мороженщики были вынуждены наносить метки самостоятельно. Ажиотажный спрос спровоцировал задержку поставок оборудования. В итоге те, кто успел, будут печать коды с привлечением большого количества ручного труда. Но часть линий будут остановлены, так как оборудования не хватает.

Это может спровоцировать исчезновение с полок не самых востребованных позиций. У крупных компаний сейчас 200-300 уникальных наименований, но их число может сократиться в 3-4 раза. «Большого количества запасов просто нет», - отмечает Наталья Уткина. Также вырастет цена. Ассоциация оценивает затраты индустрии на внедрение маркировки в 6,5 млрд рублей, плюс еще 2,5 млрд рублей придется тратить каждый год на коды маркировки. Затраты превышают прибыль, так что заплатит потребитель. Мороженщики намерены поднять цены на 3-6%, говорят в ассоциации. Руководитель петербургского предприятия «Петрохолод» (сейчас на контрактной основе выпускает мороженое в Вологде и Москве) Бадри Какабадзе подтвердил, что его производство к маркировке не готово. «Что будет [после 1 июня]никто не знает, но надеемся, что дадут время и перенесут», - пояснил он. Запасов, по его словам, хватит на два месяца. Предприниматель подтвердил, что производители упаковки не хотят сами инвестировать в модернизацию оборудования. Самой компании это обойдется «минимум 1 млн долларов» (более 70 млн рублей).

В ассоциации Союзмолоко «Фонтанке» сообщили, что «молочники находятся в разной степени готовности» и не исключили «некоторые трудности после официального старта маркировки». «Ассоциация рассчитывает, что регулятор учтет сжатые сроки подготовки к маркировке и не будет применять жестких санкций к предприятиям, у которых возникнут сложности в первое время», - прокомментировал генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. В компании «Невские сыры» сами снабжают метками свои товары. «Мы надеемся, что мы готовы, но наверняка узнаем, когда федеральные сети примут от нас маркированную продукцию», - комментирует Владимир Зюков, генеральный директор «Нева Милк». Затраты компания оценивает в 80 млн рублей или в 6 руб на кг. Но из-за слабого покупательского проса расходы производитель возьмет на себя и цены повышать не будет. «Лосево» рассчитывает завершить наладку оборудование и обучение сотрудников в ближайшие две недели. «До этого момента мы не исключаем временную приостановку выпуска сыров», - отметили в компании.

Ретейл тоже по-разному оценивает свою подготовку. Так, в «Ленте» сообщили, что сама сеть и ее поставщики готовы к работе с маркированной продукцией. Но товары, немаркированные сыры и мороженое, произведенные до 1 июня, компания собирается продавать. В «Реале» уже настроили электронный документооборот, но предвидят трудности. В частности с текстилем, для которого метки стали обязательны с 1 февраля, остатки пришлось заносить вручную, при этом возникали проблемы с синхронизацией поставщика и оператора ЭДО, говорит совладелец ретейлера Александр Мышинский. По его словам, крупные сети могут позволить себе нести дополнительные трудовые и финансовые затраты, а вот несетевым магазинам и киоскам это может оказаться не по карману. Помимо расходов на покупку ЗD-сканера для приемки товара, бизнесу необходимо обзавестись электронной подписью. В случае неполадок консультации с компаниями, налаживающими обмен данными, обойдутся в 12-20 тысяч рублей. По словам Александра Мышинского, ретейлеры не намерены сами маркировать поступившую продукцию без меток и просто перестанут работать с теми поставщиками, которые не подключатся к «Честному знаку».

Рискуют остаться без продукции и киоски с мороженым. В Союзе малых предприятий признают, что небольшие точки продаж не готовы к работе по новым правилам. У микропредприятий затраты на маркировку равны полугодовой прибыли, пояснил исполнительный директор Владимир Меньшиков. В НП «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион» сообщили, что со сложностями не сталкивались, но уверены, что требования по маркировке касаются лишь производителей. На сайте «Честного знака» говорится, что из-под общего правила выведена продукция, которая в рознице продается на развес. Также не печатать знаки на упаковки могут фермеры. Но даже ИП без сотрудников, не использующие контрольно кассовую технику, будут вынуждены иметь дело с «Честным знаком». Не позднее 30 календарных дней с момента продажи они должны направить через личный кабинет информацию о выводе продукции из оборота. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»