Россиян летом может ждать дефицит мороженого

Производители мороженого предупредили о сложностях с выпуском продукции. «Почти 40% российских производителей мороженого <...> не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. <...> Производители опасаются остановки производства и дефицита мороженого», — пишет 19 мая «Коммерсант» со ссылкой на совещание у замглавы Минсельхоза.



Полностью готовы к новым правилам 62% производителей мороженого. Среди тех, кто не смог подстроиться под новые требования, — компания Unilever, которая занимает 10% рынка, и «Чистая линия» с 4%.

