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Россиян летом может ждать дефицит мороженого

Обязательная маркировка продукции может привести к дефициту мороженого в России

Производители мороженого предупредили о сложностях с выпуском продукции. «Почти 40% российских производителей мороженого <...> не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. <...> Производители опасаются остановки производства и дефицита мороженого», — пишет 19 мая «Коммерсант» со ссылкой на совещание у замглавы Минсельхоза.

Полностью готовы к новым правилам 62% производителей мороженого. Среди тех, кто не смог подстроиться под новые требования, — компания Unilever, которая занимает 10% рынка, и «Чистая линия» с 4%.

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков РФ Наталья Уткина уточнила, что маркировка продукции в их сфере — это первый подобный опыт в мире. Ассортимент в России достаточно широкий, а иностранное оборудование по изготовлению и нанесению марок оказалось никак не интегрировано.

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Комментарии (17)

nuga
А почему бы не маркировать оружие в России? Чипами.Взял из сейфа оружия-пошел сигнал полиции-куда и зачем отправился с оружием,тогда и не было бы расстрела в Казани- не успев купить,тут же взял его и пошел не в лес на охоту,а к школе.Любят у нас маркировать что не нужно за счет покупателей,вложив в цену.
SapienS
При поедании мороженого раз в три месяца , как-то пофиг на его дефицит.
sheriff02
да года 3 уже каждый раз слышатся такие вскукареки от производителей, когда их хоть как то регулируют и заставляют не разливать всякие "сточные воды" под видом качественного и экологичного продукта. вспомним хотя бы их стенания по поводу пометки БЗМЖ - ничего не случилось, но теперь к молочке хотя бы спичку не страшно подносить, она хоть не горит.
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