Подорожание оставили на сладкое. Ретейлеры предупредили о росте цен на кондитерские изделия

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Сразу несколько крупных производителей кондитерских изделий сообщили розничным сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом «Фонтанке» рассказали представители локальных и федеральных ретейлеров, а также онлайн-магазинов. По словам торговцев, отказать поставщиками сложно — дорожают и ингредиенты, и упаковка. Винить советуют цены на нефть, а заодно Индию и Китай, которые забирают себе все пальмовое масло.

Согласно присланным уведомлениям (есть в распоряжении «Фонтанки»), с 1 июля могут подорожать товары международных брендов Nestle, Mondelez, Haribo, а также отечественных «КДВ групп», Sobranie и других.



Mondelez предупредил о повышении цен как на шоколадную категорию («Воздушный», Picnic, Milka) на 4–12%, так и на бисквитную (Milka, Belvita, «Юбилейное», «Барни») на 4,5–7%. С момента предыдущей индексации подскочила стоимость ингредиентов (сахара и рапсового масла — на 15%, пальмового масла — на 20%) и упаковки (на 10%), сообщает поставщик.

Готовые завтраки Nesquik через две недели станут дороже для ретейлеров на 2,5 — 6,5%, предупредили в Nestle. Рост цен на кондитерские изделия (шоколад, конфеты) дойдет до 7,5%, на какао — до 5%, на каши «Быстров» — 3–4%. Также компания намерена пересмотреть стоимость детского питания — молочко и смеси прибавят 0,5–7%, детские каши — 5–6,5%, детские пюре и соки — 5–12%.

«Цены на какао-порошок продолжают расти ввиду повышающегося спроса и увеличения ставок на перевозки», — сообщают в Nestle. Ослабление рубля — дополнительный фактор. Еще одной причиной стал рост расценок на пальмовое масло — на 39% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется сокращением производства в Индонезии и Малайзии и увеличением спроса со стороны Китая и Индии.



Ранее сообщалось, что производство в странах Азии восстановилось быстрее, чем рассчитывали производители, заключившие контракты на меньшие объемы. В результате, например, по пальмовым и другим промышленным жирам возник дефицит ингредиентов. Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья, поскольку в пандемию сократился сбор макулатуры. Какао дорожает после того, как в этом году повысили цены Гана и Кот-д'Ивуар — крупнейшие страны-производители.

Устремились вверх и цены на пластиковую упаковку. Крышки для Nesquik обходятся на 30% дороже, а банки — на 36%. «Данный тренд обусловлен ростом цен на нефть и дефицитом полипропилена на российском рынке, который оценивается в 70%», — отмечают в Nestle. Рост цен на кофе достигнет 10%. Цены на сорта «Арабика» поднялись на 20% с октября. Сокращение запаса зеленого зерна в США спровоцировало рост фьючерсов на бирже в Нью-Йорке, говорится в рассылке для розничных сетей.

Немецкий производитель мармеладных мишек Haribo предрекает средневзвешенное повышение цен с 1 июля на 10%. Подорожавший с начала года на 29% сахар составляет половину веса готовой продукции. Цены на данный продукт растут на мировом рынке, а в России подорожание в опте подогревается сдерживанием цен в рознице.



«КДВ групп» (бренды «Яшкино», «Кириешки») информировала своих партнеров о повышении цен с 28 июня сразу на 88 позиций — от 3,5 до 18,7%

Сильнее всего изменится стоимость у крекеров «Яшкино» (до 18,7%), зерновых подушек с молочной начинкой Leonardo (18,6%), мягких вафель (10,5- 15,9%) и крабовых чипсов (18%).

С осени 2020 года сахар стал дороже на 11%, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки — на 22%, яйцо — на 25%, какао — на 33%, молочные продукты — на 10%, вкусовые ароматические добавки — на 49%, упаковочные материалы — на 13–45%.

Чуть раньше аналогичные уведомления сетям прислал «Марс». С мая компания решила отпускать 20 позиций из шоколадной линейки (M&Ms Snickers, «Коркунов», Dove) на 4,7–9,9% дороже, а 14 позиций жевательной резинки (Orbit, Wrigley's) — на 4,1–10%. «С предыдущим повышением цен компания не отразила все негативные эффекты на себестоимость от изменений валютных курсов», — сообщил производитель. Средневзвешенно по портфелю увеличение составит около 5%. Компания Chipita (бренд 7 Days) с 1 июня уведомила контрагентов о росте цен на 5%.



Это уже не первое подорожание кондитерских изделий. В апреле инициаторами выступили несколько российских компаний, которые сообщили ретейлерам об увеличении стоимости продукции на 10%. Как следует из данных Росстата, цена на полке уже отреагировала. Так, с начала года карамель выросла на 3%, шоколадные конфеты — на 2,6%, печенье — на 4,2%.

Новое подорожание сети тоже будут вынуждены принять. Представитель крупной федеральной сети подтвердил «Фонтанке», что компания получает массовые уведомления о повышении цен с 1 июля в среднем на 10%. Главные драйверы — мука и сахар. Но в каком объеме эти изменения будут согласованы, не ясно. «Пока идут переговоры», — отметил собеседник издания.

Крупный онлайн-ретейлер «Утконос» подтвердил, что получает от контрагентов уведомления о повышении цен с 1 июля. «Из крупных поставщиков о повышении заявили Nestle, Mondelez, «КДВ групп», Sobranie. Повышение составляет от 5% до 15% в среднем», — рассказали в пресс-службе. Новые расценки компания принимает частично. «Все зависит от заявленного процента повышения и полочных цен. В рознице полка начнёт меняться со второй половины июля», — отметили в «Утконосе». Процент подорожания в рознице ретейлер оценить затрудняется, но обещает, что цена будет рыночной. Если у коллег по цеху она не будет меняться, «Утконос» вернется к поставщику и спросит, в чем причина подобных расхождений.



Еще один онлайн-ретейлер рассказал, что получает запросы от международных и отечественных производителей сладостей. «В среднем цены повышаются от 3 до 10%», — рассказал собеседник издания.

В X5 Retail Group не стали комментировать вопрос. «Мы рассматриваем все обращения поставщиков о повышении отпускных цен в рабочем порядке, обсуждаем обоснованность и структуру факторов, его повлекших», — сообщили в пресс-службе.

По словам участников рынка, обычно торг идет 2–3 месяца. Хотя некоторые сети могут не принимать переоценку по 8–9 месяцев, и на это время спорные позиции исчезают из ассортимента. Другие компании вовсе отказываются от четкой товарной матрицы и, подобно жестким дискаунтерам, ставят на полку то, что в данный момент предлагается по самой привлекательной цене.

Ретейлер «Реалъ» намерен согласовать подорожание тем поставщикам, которые до этого не повышали цен и в этот раз намерены увеличить стоимость не более, чем на 5–7%. «Если это уже третья или четвертая индексация или рост сразу на 15%, то товар из ассортимента выводим», — отмечает совладелец сети Александр Мышинский. Предприниматель не исключает, что часть позиций исчезнут из продажи, но не видит в этом трагедии: конкуренция на кондитерском рынке велика, всегда есть замена. Там, где подорожание будет согласовано, полочная цена вырастет пропорционально. Впрочем, по наиболее ходовым позициям ретейлер готов жертвовать собственной маржой.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

