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Подорожание оставили на сладкое. Ретейлеры предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Производители сладостей и снеков массово уведомляют ретейлеров о повышении цен с 1 июля на 5–20%. То, что не подорожает, может исчезнуть с полок. Спойлер: мармеладные мишки в зоне риска.

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ
автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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Сразу несколько крупных производителей кондитерских изделий сообщили розничным сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом «Фонтанке» рассказали представители локальных и федеральных ретейлеров, а также онлайн-магазинов. По словам торговцев, отказать поставщиками сложно — дорожают и ингредиенты, и упаковка. Винить советуют цены на нефть, а заодно Индию и Китай, которые забирают себе все пальмовое масло.

Согласно присланным уведомлениям (есть в распоряжении «Фонтанки»), с 1 июля могут подорожать товары международных брендов Nestle, Mondelez, Haribo, а также отечественных «КДВ групп», Sobranie и других.

Mondelez предупредил о повышении цен как на шоколадную категорию («Воздушный», Picnic, Milka) на 4–12%, так и на бисквитную (Milka, Belvita, «Юбилейное», «Барни») на 4,5–7%. С момента предыдущей индексации подскочила стоимость ингредиентов (сахара и рапсового масла — на 15%, пальмового масла — на 20%) и упаковки (на 10%), сообщает поставщик.

Готовые завтраки Nesquik через две недели станут дороже для ретейлеров на 2,5 — 6,5%, предупредили в Nestle. Рост цен на кондитерские изделия (шоколад, конфеты) дойдет до 7,5%, на какао — до 5%, на каши «Быстров» — 3–4%. Также компания намерена пересмотреть стоимость детского питания — молочко и смеси прибавят 0,5–7%, детские каши — 5–6,5%, детские пюре и соки — 5–12%.

«Цены на какао-порошок продолжают расти ввиду повышающегося спроса и увеличения ставок на перевозки», — сообщают в Nestle. Ослабление рубля — дополнительный фактор. Еще одной причиной стал рост расценок на пальмовое масло — на 39% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется сокращением производства в Индонезии и Малайзии и увеличением спроса со стороны Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что производство в странах Азии восстановилось быстрее, чем рассчитывали производители, заключившие контракты на меньшие объемы. В результате, например, по пальмовым и другим промышленным жирам возник дефицит ингредиентов. Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья, поскольку в пандемию сократился сбор макулатуры. Какао дорожает после того, как в этом году повысили цены Гана и Кот-д'Ивуар — крупнейшие страны-производители.

Устремились вверх и цены на пластиковую упаковку. Крышки для Nesquik обходятся на 30% дороже, а банки — на 36%. «Данный тренд обусловлен ростом цен на нефть и дефицитом полипропилена на российском рынке, который оценивается в 70%», — отмечают в Nestle. Рост цен на кофе достигнет 10%. Цены на сорта «Арабика» поднялись на 20% с октября. Сокращение запаса зеленого зерна в США спровоцировало рост фьючерсов на бирже в Нью-Йорке, говорится в рассылке для розничных сетей.

Немецкий производитель мармеладных мишек Haribo предрекает средневзвешенное повышение цен с 1 июля на 10%. Подорожавший с начала года на 29% сахар составляет половину веса готовой продукции. Цены на данный продукт растут на мировом рынке, а в России подорожание в опте подогревается сдерживанием цен в рознице.

«КДВ групп» (бренды «Яшкино», «Кириешки») информировала своих партнеров о повышении цен с 28 июня сразу на 88 позиций — от 3,5 до 18,7%

Сильнее всего изменится стоимость у крекеров «Яшкино» (до 18,7%), зерновых подушек с молочной начинкой Leonardo (18,6%), мягких вафель (10,5- 15,9%) и крабовых чипсов (18%).

С осени 2020 года сахар стал дороже на 11%, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки — на 22%, яйцо — на 25%, какао — на 33%, молочные продукты — на 10%, вкусовые ароматические добавки — на 49%, упаковочные материалы — на 13–45%.

Чуть раньше аналогичные уведомления сетям прислал «Марс». С мая компания решила отпускать 20 позиций из шоколадной линейки (M&Ms Snickers, «Коркунов», Dove) на 4,7–9,9% дороже, а 14 позиций жевательной резинки (Orbit, Wrigley's) — на 4,1–10%. «С предыдущим повышением цен компания не отразила все негативные эффекты на себестоимость от изменений валютных курсов», — сообщил производитель. Средневзвешенно по портфелю увеличение составит около 5%. Компания Chipita (бренд 7 Days) с 1 июня уведомила контрагентов о росте цен на 5%.

Это уже не первое подорожание кондитерских изделий. В апреле инициаторами выступили несколько российских компаний, которые сообщили ретейлерам об увеличении стоимости продукции на 10%. Как следует из данных Росстата, цена на полке уже отреагировала. Так, с начала года карамель выросла на 3%, шоколадные конфеты — на 2,6%, печенье — на 4,2%.

Новое подорожание сети тоже будут вынуждены принять. Представитель крупной федеральной сети подтвердил «Фонтанке», что компания получает массовые уведомления о повышении цен с 1 июля в среднем на 10%. Главные драйверы — мука и сахар. Но в каком объеме эти изменения будут согласованы, не ясно. «Пока идут переговоры», — отметил собеседник издания.

Крупный онлайн-ретейлер «Утконос» подтвердил, что получает от контрагентов уведомления о повышении цен с 1 июля. «Из крупных поставщиков о повышении заявили Nestle, Mondelez, «КДВ групп», Sobranie. Повышение составляет от 5% до 15% в среднем», — рассказали в пресс-службе. Новые расценки компания принимает частично. «Все зависит от заявленного процента повышения и полочных цен. В рознице полка начнёт меняться со второй половины июля», — отметили в «Утконосе». Процент подорожания в рознице ретейлер оценить затрудняется, но обещает, что цена будет рыночной. Если у коллег по цеху она не будет меняться, «Утконос» вернется к поставщику и спросит, в чем причина подобных расхождений.

Еще один онлайн-ретейлер рассказал, что получает запросы от международных и отечественных производителей сладостей. «В среднем цены повышаются от 3 до 10%», — рассказал собеседник издания.

В X5 Retail Group не стали комментировать вопрос. «Мы рассматриваем все обращения поставщиков о повышении отпускных цен в рабочем порядке, обсуждаем обоснованность и структуру факторов, его повлекших», — сообщили в пресс-службе.

По словам участников рынка, обычно торг идет 2–3 месяца. Хотя некоторые сети могут не принимать переоценку по 8–9 месяцев, и на это время спорные позиции исчезают из ассортимента. Другие компании вовсе отказываются от четкой товарной матрицы и, подобно жестким дискаунтерам, ставят на полку то, что в данный момент предлагается по самой привлекательной цене.

Ретейлер «Реалъ» намерен согласовать подорожание тем поставщикам, которые до этого не повышали цен и в этот раз намерены увеличить стоимость не более, чем на 5–7%. «Если это уже третья или четвертая индексация или рост сразу на 15%, то товар из ассортимента выводим», — отмечает совладелец сети Александр Мышинский. Предприниматель не исключает, что часть позиций исчезнут из продажи, но не видит в этом трагедии: конкуренция на кондитерском рынке велика, всегда есть замена. Там, где подорожание будет согласовано, полочная цена вырастет пропорционально. Впрочем, по наиболее ходовым позициям ретейлер готов жертвовать собственной маржой.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ
автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

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Комментарии (10)

***_555
Нефть сейчас дешевле, чем 4 года назад. С чего дорожает пластик местного производства?
kоt-obormot
Ну:: а чО, заслужили! Так что пускай ладошкой в баночке с вазелином шарят все чаще, и чаще - пока и он не закончился.
265901089
Озверели уже совсем с ценами. Шоколадка и так около 100 рублей и выше стоит. Все подорожало. Кусок мыла хорошего от 60 рублей, шампуни подорожали, капсулы для стирки по заоблачным ценам. Про продукты вообще молчу. Не могу сказать, что мы мало с мужем получаем, но предел роста цен должен же быть...
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