Петербургские ретейлеры столкнулись с дефицитом сахара и подсолнечного масла и резким ростом закупочных цен на эти продукты. Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, после того как правительство РФ отказалось от продления соглашений с сетями о сдерживании подорожания продуктов, поставщики стали отказывать в поставке или же повышать стоимость.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин возмутился ростом цен на социальные продукты и поручил срочно принять меры для их стабилизации. В середине декабря Минсельхоз и Минпромторг подписали с несколькими производителями и сетями соглашения, установившие предельную отпускную цену подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 л, а розничную — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены «заморозили» на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности действуют до 1 апреля 2021 года. Аналогичные соглашения власти Петербурга и Ленобласти заключили с местными игроками.



В начале марта Минпромторг заявил, что не планирует продлевать договоренности, так как жесткое регулирование «ломает логистику и цепочки поставок продукции». В частности, ряд небольших и средних торговых сетей пожаловались на сложности с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

В марте ситуация ухудшилась. «По согласованным ценам производители не продавали. Объясняли тем, что, к примеру, производственная линия находится на профилактике», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Зато по новым ценам предложения уже есть. К примеру, 50-килограммовый мешок сахара предлагают купить от 47 рублей за кг в Краснодаре. Но в Петербурге уже фасованный продукт стоит от 51 до 53 рублей. Самое дешевое масло предлагается в закупке по 128 руб. за литр. «Плюс 30% к согласованным ценам», — комментирует предприниматель.

«На торгах в Петербурге цена за килограмм сахара сейчас превышает 52 рубля. Мы провели переговоры с 30 производителями сахара. Пока все они придерживают объемы товара до апреля», — рассказали в сети «Верный». Поставщики подсолнечного масла также сообщили ретейлеру о повышении цен в апреле на 6 — 10%, но пока еще продукция доступна по прежним ценам, и ретейлер покупает её впрок.



«Азбука вкуса» тоже начала получать письма от производителей сахара о том, что они планируют повышение закупочных цен. «На сколько и когда, пока не уточняется», — пояснили в компании. По растительному маслу такой информации пока нет. Но в компании отмечают, что локальных поставщиков сахара и масла в Петербурге у нее нет, товар привозят с московского склада.

«Лента» не получала уведомлений о повышении цен на сахар и масло и пока приобретает продукцию по ценам, установленным соглашением с Минпромторгом, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. В «Магните» и X5 Retail Group ситуацию не прокомментировали. По словам участников рынка, краснодарский ретейлер в марте смог урвать 117 тысяч тонн сахара по 36 рублей, а вот Х5 уже начала закупать этот продукт для петербургских магазинов дороже 50 рублей.

Производители объясняют скачок сложившейся ситуацией на мировом рынке и предыдущей политикой властей по сдерживанию цен. К примеру, по информации «Фонтанки», группа «Благо» (марки «Благо», «Урожайное», «Дары Кубани» и др.) уведомила контрагентов, что 15 марта поднимет цены на продукцию на 2,7 — 31,6% в зависимости от типа продукции, а с 1 апреля — от 11,5% до 48,6% Из-за дефицита семян сложился ажиотажный спрос на сырье на экспортном направлении, сообщает она в письме ретейлерам. Сохраняющиеся ограничения на внутреннем рынке стимулируют отрасль отправлять за рубеж все доступные объемы. Перекос сложился еще в начале года, а с середины февраля «достиг критических значений». Для сохранения доходности производители вынуждены поднимать цены для своих клиентов.



Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, говорится в отчете одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро». По данным Минэкономразвития, мировые цены на сахар с начала года выросли на 30,4%, на подсолнечное масло — на 31,1%.

Цены в рознице тоже понемногу ползут вверх. По данным Росстата, в среднем по стране с 10 по 15 марта сахар-песок подорожал на 0,4%, масло — на 0,2%. Неделей ранее рост составил 0,4% и 0,1% соответственно. Петербургские ретейлеры в основном держат цены в рамках договоренности с властями. Но, судя по фотографиям, сделанным корреспондентами «Фонтанки», в некоторых магазинах на полках с самыми дешевыми позициями масла и сахара образовались пустоты. Формально сети выполняют условия соглашения, но товары по установленной цене не всегда есть наличии.

Супермаркет «Перекресток», Новое Девяткино. Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Супермаркет «Перекресток», Новое Девяткино. Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Супермаркет «Лента» на Заневском пр. Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Предсказать, как будет вести себя цена на полке после официальной «разморозки», ретейлеры затрудняются. «Прогнозы, касающиеся изменения розничных цен на сахар и подсолнечное масло в апреле, пока делать сложно. Мы со своей стороны примем все возможные меры по сдерживанию роста», — подчеркнули в «Верном». В «Азбуке вкуса» с 1 апреля повышать розничную стоимость масла и сахара не планируют.



По мнению Александра Мышинского, сахар сильно дорожать не будет. «Сети всегда торговали им в ноль и в минус, поэтому стоимость на полке поднимут до 49 рублей за кг максимум», — считает он. «По маслу, вероятно, в апреле будут продавать старые запасы по 109 — 119 рублей за литр, а в мае начнут по десятке в неделю поднимать», — комментирует предприниматель. Если закупочная цена стабилизируется на уровне 130 руб., полочную выше 140 никто не увеличит.

Крупные сети признают, что пошли на искусственное сдерживание скрепя сердце и дальше компенсировать подорожание за свой счет не намерены. «Если посмотреть отчеты публичных ретейлеров, то видно, что прибыль у нас не очень большая — от 1,6 до 3,6%. Поэтому диапазон демпфирования у нас не очень большой, и если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сообщил в интервью РБК директор «Ленты» Владимир Сорокин. По его мнению, правильный способ регулирования цен — конкуренция.



В правительстве поняли намек и на фоне роста мировых цен стали обсуждать новые механизмы регулирования. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, рассматриваются как прямые субсидии производителям, так и модель демпфера, то есть компенсации из бюджета за поставки на внутренний рынок. Такой инструмент уже используется на нефтяном рынке, для корректировки цен на бензин.

