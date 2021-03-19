Петербургские ретейлеры столкнулись с дефицитом сахара и подсолнечного масла и резким ростом закупочных цен на эти продукты. Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, после того как правительство РФ отказалось от продления соглашений с сетями о сдерживании подорожания продуктов, поставщики стали отказывать в поставке или же повышать стоимость.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин возмутился ростом цен на социальные продукты и поручил срочно принять меры для их стабилизации. В середине декабря Минсельхоз и Минпромторг подписали с несколькими производителями и сетями соглашения, установившие предельную отпускную цену подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 л, а розничную — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены «заморозили» на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности действуют до 1 апреля 2021 года. Аналогичные соглашения власти Петербурга и Ленобласти заключили с местными игроками.
В начале марта Минпромторг заявил, что не планирует продлевать договоренности, так как жесткое регулирование «ломает логистику и цепочки поставок продукции». В частности, ряд небольших и средних торговых сетей пожаловались на сложности с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.
В марте ситуация ухудшилась. «По согласованным ценам производители не продавали. Объясняли тем, что, к примеру, производственная линия находится на профилактике», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Зато по новым ценам предложения уже есть. К примеру, 50-килограммовый мешок сахара предлагают купить от 47 рублей за кг в Краснодаре. Но в Петербурге уже фасованный продукт стоит от 51 до 53 рублей. Самое дешевое масло предлагается в закупке по 128 руб. за литр. «Плюс 30% к согласованным ценам», — комментирует предприниматель.
«На торгах в Петербурге цена за килограмм сахара сейчас превышает 52 рубля. Мы провели переговоры с 30 производителями сахара. Пока все они придерживают объемы товара до апреля», — рассказали в сети «Верный». Поставщики подсолнечного масла также сообщили ретейлеру о повышении цен в апреле на 6 — 10%, но пока еще продукция доступна по прежним ценам, и ретейлер покупает её впрок.
«Азбука вкуса» тоже начала получать письма от производителей сахара о том, что они планируют повышение закупочных цен. «На сколько и когда, пока не уточняется», — пояснили в компании. По растительному маслу такой информации пока нет. Но в компании отмечают, что локальных поставщиков сахара и масла в Петербурге у нее нет, товар привозят с московского склада.
«Лента» не получала уведомлений о повышении цен на сахар и масло и пока приобретает продукцию по ценам, установленным соглашением с Минпромторгом, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. В «Магните» и X5 Retail Group ситуацию не прокомментировали. По словам участников рынка, краснодарский ретейлер в марте смог урвать 117 тысяч тонн сахара по 36 рублей, а вот Х5 уже начала закупать этот продукт для петербургских магазинов дороже 50 рублей.
Производители объясняют скачок сложившейся ситуацией на мировом рынке и предыдущей политикой властей по сдерживанию цен. К примеру, по информации «Фонтанки», группа «Благо» (марки «Благо», «Урожайное», «Дары Кубани» и др.) уведомила контрагентов, что 15 марта поднимет цены на продукцию на 2,7 — 31,6% в зависимости от типа продукции, а с 1 апреля — от 11,5% до 48,6% Из-за дефицита семян сложился ажиотажный спрос на сырье на экспортном направлении, сообщает она в письме ретейлерам. Сохраняющиеся ограничения на внутреннем рынке стимулируют отрасль отправлять за рубеж все доступные объемы. Перекос сложился еще в начале года, а с середины февраля «достиг критических значений». Для сохранения доходности производители вынуждены поднимать цены для своих клиентов.
Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, говорится в отчете одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро». По данным Минэкономразвития, мировые цены на сахар с начала года выросли на 30,4%, на подсолнечное масло — на 31,1%.
Цены в рознице тоже понемногу ползут вверх. По данным Росстата, в среднем по стране с 10 по 15 марта сахар-песок подорожал на 0,4%, масло — на 0,2%. Неделей ранее рост составил 0,4% и 0,1% соответственно. Петербургские ретейлеры в основном держат цены в рамках договоренности с властями. Но, судя по фотографиям, сделанным корреспондентами «Фонтанки», в некоторых магазинах на полках с самыми дешевыми позициями масла и сахара образовались пустоты. Формально сети выполняют условия соглашения, но товары по установленной цене не всегда есть наличии.
Предсказать, как будет вести себя цена на полке после официальной «разморозки», ретейлеры затрудняются. «Прогнозы, касающиеся изменения розничных цен на сахар и подсолнечное масло в апреле, пока делать сложно. Мы со своей стороны примем все возможные меры по сдерживанию роста», — подчеркнули в «Верном». В «Азбуке вкуса» с 1 апреля повышать розничную стоимость масла и сахара не планируют.
По мнению Александра Мышинского, сахар сильно дорожать не будет. «Сети всегда торговали им в ноль и в минус, поэтому стоимость на полке поднимут до 49 рублей за кг максимум», — считает он. «По маслу, вероятно, в апреле будут продавать старые запасы по 109 — 119 рублей за литр, а в мае начнут по десятке в неделю поднимать», — комментирует предприниматель. Если закупочная цена стабилизируется на уровне 130 руб., полочную выше 140 никто не увеличит.
Крупные сети признают, что пошли на искусственное сдерживание скрепя сердце и дальше компенсировать подорожание за свой счет не намерены. «Если посмотреть отчеты публичных ретейлеров, то видно, что прибыль у нас не очень большая — от 1,6 до 3,6%. Поэтому диапазон демпфирования у нас не очень большой, и если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — сообщил в интервью РБК директор «Ленты» Владимир Сорокин. По его мнению, правильный способ регулирования цен — конкуренция.
В правительстве поняли намек и на фоне роста мировых цен стали обсуждать новые механизмы регулирования. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, рассматриваются как прямые субсидии производителям, так и модель демпфера, то есть компенсации из бюджета за поставки на внутренний рынок. Такой инструмент уже используется на нефтяном рынке, для корректировки цен на бензин.
В Госдуме нашли другой способ сдержать цены. Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания (в том числе масло и сахар) вследствие распространения фейковых новостей об этом.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»