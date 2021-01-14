«Просим проявить социальную ответственность». Ретейлерам Петербурга и Ленобласти предложили заморозить цены вслед за федеральными сетями

В письмах, которые Смольный отправил участникам рынка еще в конце декабря, их призывают присоединиться к акции, прислав заполненные формы соглашения в комитет по промышленной политике. Ленобласть начала кампанию после новогодних праздников. Тех, кто не готов зафиксировать цены официально, чиновники призывают «проявить социальную ответственность» и продавать сахар не дороже 45 рублей за килограмм, а масло не дороже 110 за литр, а также напоминает, что ведет мониторинг стоимости товаров первой необходимости.

Правительства Петербурга и Ленобласти разослали торговым организациям регионов предложение присоединиться к соглашению о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. В конце 2020 года такое соглашение с Минпромторгом и Минсельхозом заключил ряд крупных ретейлеров и производителей. Перед этим президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга, пока на призыв откликнулись две сети — финская Prisma и «Реалъ». Но ограничения по времени нет: если будут новые желающие, Смольный готов их подключать к соглашению с Минпромторгом.

Цены на подсолнечное масло за декабрь, по данным Росстата, выросли почти на 26% к аналогичному периоду 2019 года и на 1,7% в сравнении с ноябрем 2020 года. Сахарный песок в декабре подорожал на 64,5% к аналогичному месяцу 2019 года. При этом, по сравнению с ноябрем 2020 года, цена сахара даже упала на 4%.

Но у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Производители готовы отпускать продукцию по фиксированной цене самовывозом, но за доставку до магазина сетям приходится доплачивать. Это делает более выгодным положение крупных сетей с мощной логистикой.

«Русагро отгрузил нам по 36 рублей один раз, сейчас уломали еще на одну машину, но это все равно мало», — отметил совладелец «Реала» Александр Мышинский. По его словам, по маслу наценка была 25–30%, когда покупали фурами, по соглашению осталась в пределах 10%. По словам предпринимателя, сахаром ретейлер и до этого торговал «в ноль», а в прошлом декабре даже в убыток. А вот федеральные сети на этом раньше зарабатывали.