Меры правительства не дали плодов. Подсолнечное масло подорожало за декабрь на 1,7%, а за год — почти на 26%

Цены на подсолнечное масло за декабрь выросли почти на 26% к аналогичному периоду 2019 года и на 1,7% в сравнении с ноябрем 2020 года. Такие данные 12 января приводит Росстат.



Сахарный песок, по данным ведомства, в декабре подорожал на 64,5% к аналогичному месяцу 2019 года. При этом, по сравнению с ноябрем 2020 года, цена сахара даже упала на 4%.

Среди продовольственных товаров в декабре больше всего подорожали огурцы (47,5%), помидоры (26,1%) и куриные яйца, рост цен на которые в 30 субъектах страны составил 17–25,2%. Цена картофеля увеличилась на 9,6%, а охлажденных и мороженых кур, мороженой неразделанной рыбы, икры лососевых рыб — на 1,6–4%.