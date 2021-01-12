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Меры правительства не дали плодов. Подсолнечное масло подорожало за декабрь на 1,7%, а за год — почти на 26%

Цены на подсолнечное масло за декабрь выросли почти на 26% к аналогичному периоду 2019 года и на 1,7% в сравнении с ноябрем 2020 года. Такие данные 12 января приводит Росстат.

Сахарный песок, по данным ведомства, в декабре подорожал на 64,5% к аналогичному месяцу 2019 года. При этом, по сравнению с ноябрем 2020 года, цена сахара даже упала на 4%.

Среди продовольственных товаров в декабре больше всего подорожали огурцы (47,5%), помидоры (26,1%) и куриные яйца, рост цен на которые в 30 субъектах страны составил 17–25,2%. Цена картофеля увеличилась на 9,6%, а охлажденных и мороженых кур, мороженой неразделанной рыбы, икры лососевых рыб — на 1,6–4%.

В Минсельхозе объяснили рост цен на яйца подорожанием зерна и масличных культур, а также отметили, что на цену импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования влияют колебания курса национальной валюты, что отражается на итоговой стоимости.

«В среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозпроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных», — цитирует министерство «Интерфакс».

Что касается подорожания плодоовощной продукции, в ведомстве ожидают определенную коррекцию цен в связи с завершением новогодних праздников. Последующая коррекция ожидается в начале весны, когда на рынок хлынет первая овощная продукция с юга страны.

В середине декабря президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты, включая сахар и подсолнечное масло. К концу месяца был подписан закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты. Ранее у кабмина было право регулировать цены, если они росли на 30% за месяц. Изначально обсуждалось снижение этой планки до 10%, но новая редакция закона не содержит такой оговорки.

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Комментарии (6)

dragvs
За последние 10 лет цены на многие основные продукты питания (вроде яиц, масла и муки) выросли в 3 раза. Т.е. если разделить грубо, то средний рост цен на 30% в год. Вот она, реальная продуктовая инфляция.
virusanet
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а соляра 54. за литр.
265027321
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