Сети магазинов жалуются на перебои в поставках из-за госрегулирования цен на масло и сахар. Профильные министерства этих проблем не видят

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Производители готовы отпускать продукцию по фиксированной цене самовывозом, но за доставку до магазина сетям приходится доплачивать. Это делает более выгодным положение крупных сетей с мощной логистикой.

Как сообщает «Коммерсантъ» 14 января, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг подписали с несколькими производителями и сетями соглашения, установившие предельную отпускную цену подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 л., а розничную — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены «заморозили» на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.



Небольшие, средние сети и несетевые магазины обычно покупали эти товары у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Теперь ретейлеры переориентировались на закупки у заводов, но столкнулись со сложностями. Производители согласны отпускать продукцию по фиксированным ценам, но самовывозом, расходы на доставку в них не закладываются.

Из-за этого трудности с закупками начались у многих, в том числе у петербургской сети «Реалъ». Как сообщил изданию ее совладелец Александр Мышинский, группа «Русагро» готова продать ретейлеру по установленной цене лишь пятую часть его квартальной потребности в сахаре, остальное — по 43,5 рублей за 1 кг с доставкой. В сети «Верный» сообщили, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рублей за 1 л подняли оптовые цены до этого уровня, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики.

Производители указывают на то, что платная доставка не противоречит договоренностям о ценах на продукты. Источник газеты на рынке предположил, что сети неправильно поняли условия соглашения, решив, что оптовая цена будет включать доставку. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе, как и в крупных торговых сетях, перебоев в поставках не отмечают.

