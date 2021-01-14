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Сети магазинов жалуются на перебои в поставках из-за госрегулирования цен на масло и сахар. Профильные министерства этих проблем не видят

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупками подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Производители готовы отпускать продукцию по фиксированной цене самовывозом, но за доставку до магазина сетям приходится доплачивать. Это делает более выгодным положение крупных сетей с мощной логистикой.

Как сообщает «Коммерсантъ» 14 января, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг подписали с несколькими производителями и сетями соглашения, установившие предельную отпускную цену подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 л., а розничную — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены «заморозили» на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Небольшие, средние сети и несетевые магазины обычно покупали эти товары у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Теперь ретейлеры переориентировались на закупки у заводов, но столкнулись со сложностями. Производители согласны отпускать продукцию по фиксированным ценам, но самовывозом, расходы на доставку в них не закладываются.

Из-за этого трудности с закупками начались у многих, в том числе у петербургской сети «Реалъ». Как сообщил изданию ее совладелец Александр Мышинский, группа «Русагро» готова продать ретейлеру по установленной цене лишь пятую часть его квартальной потребности в сахаре, остальное — по 43,5 рублей за 1 кг с доставкой. В сети «Верный» сообщили, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рублей за 1 л подняли оптовые цены до этого уровня, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики.

Производители указывают на то, что платная доставка не противоречит договоренностям о ценах на продукты. Источник газеты на рынке предположил, что сети неправильно поняли условия соглашения, решив, что оптовая цена будет включать доставку. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе, как и в крупных торговых сетях, перебоев в поставках не отмечают.

В середине декабря президент Владимир Путин возмутился, что цена на сахар в магазинах выросла на 71%, и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты, включая сахар и подсолнечное масло. К концу месяца был подписан закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты. Кроме того, было подписано соглашение о «заморозке» цен с производителями и торговыми сетями.

В разговоре с «Фонтанкой» эксперты рынка выразили уверенность в том, что поставленная задача снизить цены до определенного уровня будет выполнена, но затруднились сказать о последствиях избранных правительством мер.

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Комментарии (7)

USSR_forever
а что вы хотели от пудинга? или пуделя? или как там его ещё обзывают?...
Ivan Topor
Причем самим ценам глубоко пофиг на это "регулирование" бункерного сидельца...
Andy Worholl
Ща Байден выйдет из букнера и решит вопрос...осталось ему дозвониться его дочкам...
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