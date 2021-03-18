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Правительство анализирует стоимость сахара и масла, чтобы сдержать рост цен

Различные ведомства занимаются дополнительным анализом цен на сахар и масло, чтобы сдержать их рост на фоне подорожания на мировом рынке. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Интерфакс».

«Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определенная стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%. И, конечно, нас это беспокоит, мы дополнительно сейчас анализ проводим по этим позициям», — подчеркнул Решетников.

В Минэкономразвития уточнили, что мировые цены на сахар с начала года выросли на 30,4%, на подсолнечное масло — на 31,1%.

Решетников уточнил, что сейчас рассматриваются различные механизмы — от демпфера (позволяет производителям получать из бюджета компенсации за поставки на внутренний рынок) до прямых субсидий. При этом соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло, заключенные в декабре, продлевать не собираются. Они действуют до 31 марта 2021 года.

15 марта сообщалось, что рыночные цены на подсолнечное масло находятся на рекордных уровнях за 200 лет. Рост цен также фиксировал Росстат.

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Комментарии (12)

Runtime
Каждый год повышать тарифы и укатывать рублишко они способны лучше всего. Хлебать дерьмо еще долго придется, расслабтесь.
265095961
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо....
magellan
И долго буду анализировать?
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