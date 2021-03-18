Правительство анализирует стоимость сахара и масла, чтобы сдержать рост цен

Различные ведомства занимаются дополнительным анализом цен на сахар и масло, чтобы сдержать их рост на фоне подорожания на мировом рынке. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Интерфакс».
«Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определенная стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%. И, конечно, нас это беспокоит, мы дополнительно сейчас анализ проводим по этим позициям», — подчеркнул Решетников.
В Минэкономразвития уточнили, что мировые цены на сахар с начала года выросли на 30,4%, на подсолнечное масло — на 31,1%.
Решетников уточнил, что сейчас рассматриваются различные механизмы — от демпфера (позволяет производителям получать из бюджета компенсации за поставки на внутренний рынок) до прямых субсидий. При этом соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло, заключенные в декабре, продлевать не собираются. Они действуют до 31 марта 2021 года.
15 марта сообщалось, что рыночные цены на подсолнечное масло находятся на рекордных уровнях за 200 лет. Рост цен также фиксировал Росстат.