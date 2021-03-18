Правительство анализирует стоимость сахара и масла, чтобы сдержать рост цен

Различные ведомства занимаются дополнительным анализом цен на сахар и масло, чтобы сдержать их рост на фоне подорожания на мировом рынке. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Интерфакс».



«Рост мировых цен на продовольствие в целом продолжается. По пшенице есть определенная стабилизация, но если посмотрим по сахару и маслу, то рост мировых цен составил 30%. И, конечно, нас это беспокоит, мы дополнительно сейчас анализ проводим по этим позициям», — подчеркнул Решетников.

