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Сахар и подсолнечное масло в России снова дорожают, но они не поспевают за картофелем и курицей

Цены на сахар и подсолнечное масло после затишья снова растут. За неделю со 2 по 9 марта эти социально значимые продукты подорожали на 0,4% и 0,1% соответственно. Такие данные 11 марта приводит Росстат.

Больше всего за неделю подорожали картофель и морковь — на 2,6%, и мясо кур — на 1,7%. Цены на куриные яйца поднялись на 0,9%. При этом на 5,3% подешевели огурцы и на 1,1% — помидоры. На фоне этого плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров электропылесосы подорожали на 0,7%, анальгин и спички — на 0,6%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 0,4%, а сигареты с фильтром и цены на бензин — на 0,3%. Цены на дизельное топливо в то же время выросли на 0,1%, а на смартфоны — снизились на 0,1%.

В целом потребительские цены в России выросли на 0,2% за неделю и на 1,7% с начала года.

В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Договоренности будут действовать до конца марта. Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца.

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Комментарии (31)

Финский ЮЮСТО
"Сахар и подсолнечное масло не поспевают за картофелем и курицей". Сюжет для сюрреалистического фильма
GeF
Скоро выборы, и значит всё будет дешеветь, на время... предвыборной компании :)
Коронокомиссар
Как покупал по 40 руб десяток яиц С1 п/ф Ударник, так и покупаю. Где чего подорожало?
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