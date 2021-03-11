Сахар и подсолнечное масло в России снова дорожают, но они не поспевают за картофелем и курицей

Цены на сахар и подсолнечное масло после затишья снова растут. За неделю со 2 по 9 марта эти социально значимые продукты подорожали на 0,4% и 0,1% соответственно. Такие данные 11 марта приводит Росстат.



Больше всего за неделю подорожали картофель и морковь — на 2,6%, и мясо кур — на 1,7%. Цены на куриные яйца поднялись на 0,9%. При этом на 5,3% подешевели огурцы и на 1,1% — помидоры. На фоне этого плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров электропылесосы подорожали на 0,7%, анальгин и спички — на 0,6%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 0,4%, а сигареты с фильтром и цены на бензин — на 0,3%. Цены на дизельное топливо в то же время выросли на 0,1%, а на смартфоны — снизились на 0,1%.