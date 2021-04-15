Конфеты могут подорожать. Виноват даже Китай

Кондитеры хотят поднять цены на свою продукцию из-за «катастрофического», по их словам, подорожания сырья и роста себестоимости как минимум на 10 % . Они уже предупредили розничные сети, но те готовы согласиться только на 7-процентное увеличение. Об этом пишет 15 апреля РБК. О повышении отпускных цен на кондитерские изделия агентству рассказали на фабрике «Победа», в компании «Акульчев» (выпускающей венские вафли под этой маркой), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te). Ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции: практически все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены порой каждую неделю. За полгода сырье подорожало на 25–120 % : мука, масло, яйца, джемы в среднем на 50 % , сахар — на 120 % . Рост затрат по сырью по сравнению с прошлым годом достигает 50–70 % , жалуются производители.

Они отмечают, что сильное влияние на рост цен оказал Китай, который после долгого перерыва стал закупать сырье гигантскими объемами, создав по некоторым позициям мировой дефицит. Также мировые цены растут из-за нехватки сырья: после первой волны пандемии спрос в ряде стран, прежде всего в Азии, восстановился быстрее, чем рассчитывали производители, заключившие контракты на меньшие объемы. В результате, например, по пальмовым и другим промышленным жирам возник дефицит ингредиентов. Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья, поскольку в пандемию сократился сбор макулатуры. Какао дорожает после того, как в этом году повысили цены Гана и Кот-д'Ивуар — крупнейшие страны-производители. Государство регулирует цену на сахар для потребителей, но производители получают его по рыночной цене, напоминают собеседники РБК. Те, у кого есть долгосрочные контракты, могут пройти эти скачки цен безболезненно, но если таких контрактов нет, то сырье обойдется существенно дороже.