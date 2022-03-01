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Российские торговые сети ограничивают наценку на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» до 5%

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Гипермаркеты «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» заявили, что готовы ограничить наценку на ряд продуктов из социально значимых категорий — это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» — на уровне 5%. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Эти продукты будут отмечать в магазинах пометкой «Социальный товар». «Ашан» и «Атак» вводят ограничения с 3 марта, остальные вышеперечисленные гипермаркеты — уже в первый день весны.

Отмечается, что механизм ограничений разработан ФАС, Минпромторгом и Минсельхозом по поручению правительства РФ. Он предполагает, что торговые сети добровольно решают минимизировать наценки на социально значимые продукты, а конкретные товары из четырех категорий определяют самостоятельно. Это должны быть продукты отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

В ФАС полагают, что эти меры повысят доступность продуктов для граждан, но подчеркивают, что торговые сети принимают такие решения добровольно.

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Комментарии (8)

Киpилл
А на остальные товары, я так полагаю - цены улетят в космос..((
Главный коньячный мастер
Борщ будет дороже, но будет его меньше.
Денеб
"это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора»"... Верояино, речь о продуктах самого низшего качества (как молочка на пальмовом масле и т.п.)
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