Российские торговые сети ограничивают наценку на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» до 5%

Гипермаркеты «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» заявили, что готовы ограничить наценку на ряд продуктов из социально значимых категорий — это молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» — на уровне 5%. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.



Эти продукты будут отмечать в магазинах пометкой «Социальный товар». «Ашан» и «Атак» вводят ограничения с 3 марта, остальные вышеперечисленные гипермаркеты — уже в первый день весны.



Отмечается, что механизм ограничений разработан ФАС, Минпромторгом и Минсельхозом по поручению правительства РФ. Он предполагает, что торговые сети добровольно решают минимизировать наценки на социально значимые продукты, а конкретные товары из четырех категорий определяют самостоятельно. Это должны быть продукты отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

