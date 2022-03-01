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Курс доллара на Мосбирже вырос до 101 рубля, евро — до 112

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Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вторника вырос на 6,63 рубля — до 101,23 рубля, евро — на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Такие данные вечером 1 марта публикует сайт Московской биржи.

Торги по решению Центробанка во вторник завершились на Мосбирже в 7 вечера вместо традиционных 23:50 мск.

Объем операций за день составил около 1,8 млрд долларов на торгах расчетами «завтра» по этой валюте — в несколько раз меньше обычного для прошлого месяца.

Ранее «Фонтанка» писала, что официальные курсы доллара и евро на 2 марта объявил ЦБ РФ. Доллар понижен в цене до 91,75 рубля, евро — до 102,91 рубля.

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Комментарии (2)

260659631
Ничего ничего, ради 700т братушек, 140мул человекам можно и обеднеть раза в полтора не впервой
vfhbr
Рублей гору напечатать - долларов побольше купить!
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