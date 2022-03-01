ЦБ снизил курс рубля

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 2 марта. Доллар понижен в цене до 91,75 рубля, евро — до 102,91 рубля.



Предыдущие значения, установленные на понедельник, были на уровне 93,56 за доллар и 104,48 за евро. речь идет именно об официальном курсе ЦБ, который используется во многих расчетах.

В тоже время рыночная цена рубля демонстрирует серьезную волатильность. Доллар на Мосбирже во вторник был даже дешевле 90 рублей. Эксперты связывают это со вступлением в силу вчерашних требований российских властей об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. На иностранных площадках рубль остается пока остается выше 100 рубля.