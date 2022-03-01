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ЦБ снизил курс рубля

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 2 марта. Доллар понижен в цене до 91,75 рубля, евро — до 102,91 рубля.

Предыдущие значения, установленные на понедельник, были на уровне 93,56 за доллар и 104,48 за евро. речь идет именно об официальном курсе ЦБ, который используется во многих расчетах.

В тоже время рыночная цена рубля демонстрирует серьезную волатильность. Доллар на Мосбирже во вторник был даже дешевле 90 рублей. Эксперты связывают это со вступлением в силу вчерашних требований российских властей об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. На иностранных площадках рубль остается пока остается выше 100 рубля.

К 10.40 рубль на торгах в Москве укреплялся более чем на 3,3% до отметки 89,09. Однако к 13:20 уже торговался по 94,7. Евро на МОсковской бирже в 13:20 стоит уже выше 106 рублей.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Рекомендуется внимательно следить за руками.
ЧижПыж
Заголовок противоречит содержанию.
"ЦБ снизил курс рубля" - "Доллар понижен в цене"
266410437
Так акции продавать запретили, вот и нет покупателей на доллар. А отложенный спрос никуда не делся. "Рыночная" экономика.
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