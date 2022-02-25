Депутаты предложили ограничить наценку на продукты первой необходимости

Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы , предлагает внести в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» изменения, согласно которым торговая надбавка к отпускным ценам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не должна превышать 10%. Это позволит стабилизировать цены, считают депутаты.

В Госдуму 25 февраля внесли законопроект об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты. По мнению депутатов, цены на них непосредственно влияют на продовольственную безопасность страны.

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы в России наблюдается проблема с ростом цен на продукты. Одна только продовольственная корзина на месяц с января 2021 года по январь 2022 года подорожала на 1039,8 рубля, то есть на 14,1%. Капуста за минувший год выросла в цене на 146,3%, картофель — на 51,2%, курица — на 21,8%, морковь — на 23,8%, а хлеб — на 10,2%. По данным ФАС, приводимым в документе, наценка на овощи в торговых сетях составляет более 50% к ценам закупки товаров, а иногда и более 100%.

«Во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями, осуществляющими хозяйственную деятельность, при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров, что приводит к завышенной стоимости, в том числе по отдельным видам социально значимых продуктов питания, при продаже потребителям», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что в силу закон должен будет вступить с 1 сентября 2022 года.