Депутаты предложили ограничить наценку на продукты первой необходимости

В Госдуму 25 февраля внесли законопроект об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты. По мнению депутатов, цены на них непосредственно влияют на продовольственную безопасность страны.
Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, предлагает внести в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» изменения, согласно которым торговая надбавка к отпускным ценам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не должна превышать 10%. Это позволит стабилизировать цены, считают депутаты.
Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы в России наблюдается проблема с ростом цен на продукты. Одна только продовольственная корзина на месяц с января 2021 года по январь 2022 года подорожала на 1039,8 рубля, то есть на 14,1%. Капуста за минувший год выросла в цене на 146,3%, картофель — на 51,2%, курица — на 21,8%, морковь — на 23,8%, а хлеб — на 10,2%. По данным ФАС, приводимым в документе, наценка на овощи в торговых сетях составляет более 50% к ценам закупки товаров, а иногда и более 100%.
«Во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями, осуществляющими хозяйственную деятельность, при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров, что приводит к завышенной стоимости, в том числе по отдельным видам социально значимых продуктов питания, при продаже потребителям», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что в силу закон должен будет вступить с 1 сентября 2022 года.