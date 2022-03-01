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Кондитеры предупредили о перебоях с поставками сырья и упаковки

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У российской кондитерской отрасли могут начаться трудности в обеспечении импортным сырьем и упаковочными материалами в связи с резким падением курса рубля. Такие опасения 1 марта выразил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, передает «Интерфакс».

По его словам, часть поставок идет из-за рубежа. «Наверное, будут какие-то трудности», — сказал он. Глава ассоциации также не исключил и роста цен на сырье, прежде всего на какао-продукты и орехи.

Кондитеры также опасаются введения маркировки своей продукции. Ассоциация сделала обновленные расчеты, которые показывают, что единоразовые затраты отрасли на приобретение необходимого оборудования составят 42 млрд рублей. Кроме того, 46 млрд рублей потребуется на отчисление оператору маркировки. Это сопоставимо с общей прибылью отрасли, отмечается в презентации АСКОНД.

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на 2 марта. Доллар понижен в цене до 91,75 рубля, евро — до 102,91 рубля.

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Комментарии (7)

iigaza
Чё, с поставками "пальм" начались перебои?
Давно отказался от отечественной кондитерки - галимая "пальма" на сахаре. Особенно ф-ки им. Крупской.
orlovandrei1986
и вдруг выясняется, что торговый флот ходит под чужими флагами... =)
спустя 22 года =))))))
zoera
Что там, DNS ещё не уконтропупили за фокусы с наценками? Эти кондитеры решили , что всех умнее и хитрее? Ну-ну...
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