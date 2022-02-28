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«Роста цен нет». Ретейлеры отчитались Смольному о стабильности на продовольственном рынке

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Сообщения о росте цен и приостановке поставок ряда товаров на фоне обвала рубля заставили петербургских чиновников задуматься о содержимом полок магазинов Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке», представителей крупнейших федеральных («Магнит», X5 Retail Group, «Лента», «О'Кей», «Ашан») и региональных («Реалъ») продовольственных сетей 28 февраля созвали на совещание по Zoom (система видеоконференций).

На нем присутствовали замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов и начальник управления развития потребительского рынка Елена Подгорная. «Они спрашивали, есть ли изменения закупочных цен, ограничивают или не ограничивает поставки [дистрибьюторы]», — рассказал «Фонтанке» один из участников.

«Все торговые сети подтвердили, что повышенного спроса нет и оснований для него нет. Поставки стабильны, роста цен нет», — сообщила Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. Еще один участник встречи из федеральной сети подтвердил, что во время совещания заверил чиновников, что не наблюдает никаких изменений в динамике покупательского спроса. «Продукция в магазинах и на складах есть», — отметил собеседник «Фонтанки».

При этом представитель региональной сети «Реалъ», по данным нашего издания, признал, что поставщики и поднимают цены, и ограничивают поставки. Чиновники предложили создать новый чат для мониторинга и попросили ретейлеров отправлять туда все данные о повышении цен и приостановке отгрузок.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Ленобласти получили задание от полпреда президента в СЗФО мониторить «возможный рост цен на продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости».

28 февраля курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории выше отметки в 100 рублей. Европейская валюта к этому времени стоила 119,5 рубля. Крупнейшие импортеры алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — уже приостановили отгрузки из-за обвала рубля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

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Магазин Магнит Новаторов 71- вафли Моя цена на 01.02.2022( далее сравнение цен на эту дату и на 28.02.2022)-19 руб-29 руб,хлеб Дарницкий нарезка-21 руб-24руб,лопатка в специях Ближние горки-329 руб-429 руб,зелень ассорти 100 г -51 руб-69 руб,пиво Жигулевское 0,5 л-30 руб-37 руб- это МЫ ОСЛЕПЛИ ИЛИ У НАС КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ? Хватит врать и распространять недостоверную информацию!
dragvs
Чтобы вы понимали - инкубационные яйца привозились из ЕС. Пора забивать морозилки мясом.
dragvs
Цыплят по осени считают. Куриное филе до войны стоило уже дороже свинины.
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