Крупнейшие импортеры алкоголя приостановили отгрузки из-за обвала рубля

Кроме того, ресторатор Станислав Лисиченко сообщил в Telegram-канале о том, что компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции в связи с резким скачком евро, также на неопределенный срок. В самой компании от комментариев отказались. В конце января президент Simple Group Максим Каширин сообщил, что критическим для импортеров алкоголя будет подорожание евро до 90 рублей

«С сегодняшнего дня поставки приостановлены из-за курса», — цитирует издание представителя компании «Лудинг». Пока компания не дает прогноза о сроках возобновления поставок и следит за развитием ситуации.

Крупнейшие импортеры алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — приостановили отгрузки из-за обвала рубля. Об этом 28 февраля сообщает ТАСС .

28 февраля курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории выше отметки в 100 рублей. Европейская валюта к этому времени стоила 119,5 рубля.



По итогам 2020 года импорт алкоголя в Россию составил 41,2 млн дал. Из них более половины (26,24 млн дал) пришлось на вина, 5,9 млн дал — игристые вина и шампанское, 9 млн дал — крепкие напитки. В деньгах импорт алкоголя в 2020 году составил 1,5 млрд евро.



По итогам января–сентября 2021 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию составил 8,2 млн дал. Более 47% импорта приходится на Luding Group.