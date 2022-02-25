Полпредство СЗФО хочет отслеживать цены на продукты и настроения в соцсетях «в связи с обострением обстановки в ЛНР и ДНР»

Также властям региона поручено выявлять в социальных сетях и региональных СМИ «фейковую информацию, направленную на дискредитацию внешнеполитического курса страны и обращения главы государства к гражданам России о проведении специальной военной операции на территории Украины», говорится в документе.
Третье задание — мониторить «возможный рост цен на продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости». Информацию необходимо предоставлять ежедневно.
По информации «Фонтанки», правительство Ленобласти поручило сбор данных о росте цен главам администраций районов, а те уже довели их до сетей. Ретейлеры, работающие в Петербурге, пока запросов на такой мониторинг не получали.