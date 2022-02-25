FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Полпредство СЗФО хочет отслеживать цены на продукты и настроения в соцсетях «в связи с обострением обстановки в ЛНР и ДНР»

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Анатолий Гуцан поручил правительству Ленобласти «изучить общественное мнение жителей региона в связи с обострением обстановки в ЛНР и ДНР». Письмо в адрес вице-губернатора по внутренней политике Анны Данилюк от 24 февраля есть в распоряжении «Фонтанки».

18
Печать

Также властям региона поручено выявлять в социальных сетях и региональных СМИ «фейковую информацию, направленную на дискредитацию внешнеполитического курса страны и обращения главы государства к гражданам России о проведении специальной военной операции на территории Украины», говорится в документе.

ПоделитьсяПоделиться

Третье задание — мониторить «возможный рост цен на продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости». Информацию необходимо предоставлять ежедневно.

По информации «Фонтанки», правительство Ленобласти поручило сбор данных о росте цен главам администраций районов, а те уже довели их до сетей. Ретейлеры, работающие в Петербурге, пока запросов на такой мониторинг не получали.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

heimdall
Изучай: Путин - лжец, вор и убийца, а вы - его подельники.
274434525
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умол.яю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное вр.емя не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
VKuser279092
Гуцан, помогу, читайте: Вся моя семья, а это человек двадцать, граждане РФ, рождения с 1936-го до 1988-го, считает Путина бандитом, вором и террористом, нынешнюю власть - мафией, а вторжение в Украину - военным преступлением. И мы всей семьёй будем рады видеть всю нынешнюю власть на скамье подсудимых. Мой профиль ВК открыт, обращайтесь за пояснениями.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний