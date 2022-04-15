Годовая инфляция в Петербурге в марте ускорилась до 17%. Это почти в два раза больше, чем в феврале

Годовая инфляция в Петербурге в марте 2022 года ускорилась до 17,15% после 9,62% в феврале. Об этом 15 апреля сообщает Центробанк.

При этом продовольственная инфляция в городе составила 18,35%, непродовольственная — 23,61%. Одна только плодоовощная продукция подорожала на 37,58%.

Уровень инфляции в Петербурге оказался сопоставим с показателем по Северо-Западному федеральному округу (17,11%) и несколько выше, чем в целом по стране (16,69%). «На ускорение инфляции в Санкт-Петербурге повлияли факторы, характерные в целом для страны: временный всплеск спроса на ряд непродовольственных товаров, вызванный повышенными инфляционными ожиданиями населения, а также удорожание импортных поставок из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек», — отмечают в Банке России.

Ускорение роста цен на продовольствие было связано с повышением стоимости импорта из-за ослабления рубля и нарушением логистических цепочек. Возникли трудности с доставкой бананов из Эквадора, выросли цены на груши, виноград и яблоки, доля импорта которых традиционно растет в это время.

Есть объяснение и экстраординарному подорожанию капусты. «Урожай капусты в прошлом году в целом по стране снизился, поэтому ее внутренние запасы в этом году закончились раньше, чем созрел основной урожай в странах-поставщиках», — пояснили в ЦБ.

Повысились темпы прироста цен на торты, кексы и рулеты, конфеты, шоколад и печенье. Из-за роста затрат производителей молочной продукции на упаковку и оборудование ускорился рост цен на сливочное масло, творог, сыр, сметану и кисломолочные продукты. На фоне всего этого подорожали блюда в общепите.

Рост цен на непродовольственные товары ускорился в основном из-за удорожания автомобилей. Также из-за временного всплеска спроса выросли цены на компьютеры, бытовую технику и фотоаппараты.