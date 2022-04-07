Подставляйте бидоны. Петербургский производитель молока столкнулся с дефицитом упаковки

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





С дефицитом упаковки столкнулись не только производители вина и соков. На днях «Пискаревский молочный завод» сообщил розничным сетям о нехватке материала типа «пюр-пак» (копия письма есть в распоряжении «Фонтанки»). По словам производителя, у него возникли перебои, в первую очередь, по двум топовым позициям - пастеризованному молоку 2,5% 1 л и кефиру 1% 1000 г.

Пюр-пак - аналог более известного «тетрапака». Он представляет собой сэндвич из картона, алюминия и полимеров. Это один из самых популярных и удобных видов упаковки.



Причина дефицита - остановка завода компании «Элопак». Один из ведущих мировых производителей картонной упаковки для молочной продукции с норвежскими корнями еще в начале марта прекратил выпуск продукции в Петербурге. Свое решение руководство объяснило несогласием с действиями России в ходе спецоперации на Украине (в этой стране у Elopak тоже было производство - прим.ред.). Компания отметила, что «поддерживает последовавшие за этим экономические санкции, введенные ЕС и другими субъектами».

Как пояснил «Фонтанке» заместитель генерального директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев, в пачки типа «пюр-пак» разливалась половина молока, производимого предприятием. 50% этого объема покрывал «Элопак», еще 50% – российский «Ламбумиз». По словам топ-менеджера, отечественное предприятие готово частично заместить выпадающие объемы, но сейчас не может закрыть потребность на 100%. По кефиру ситуация еще критичнее, там на упаковку типа «пюр-пак» приходилось 80% объемов.

В итоге «Пискаревский» был вынужден просить ретейлеров ограничить объемы заказов в пюр-паке и перейти на продукцию в мягкой картонной упаковке (так называемая «лягушка»). С ее поставкой проблем пока не ожидается, сообщает предприятие.



По словам Георгия Житмарева, ретейлеры отнеслись к ситуации «с пониманием». «Для них это тоже трудная задача, но это лучше чем остаться без молока», - подчеркивает он.

Опрошенные «Фонтанкой» представители розницы сообщили, что пока изучают предложение. «У нас в продажах молока «пюр-пак» и «лягушка» были 50 на 50», - рассказал топ-менеджер одной из сетей. По его слова, сначала «лягушка» даже была более популярной, но когда после очередной индексации цен ее стоимость сравнялась с «пюр-паком», продажи последнего выросли. «А вот кефир в лягушке почти совсем никак не продается», - отмечает собеседник издания. Упаковку типа «тетрапак» выбирали потому, что это было самое экономически верное решение, комментирует другой участник продовольственного рынка.

Упаковочный кризис

Письмо «Пискаревского» заканчивается на оптимистической ноте. «Надеемся, что в ближайшие месяцы отечественные производители увеличат производство упаковочного материала типа пюр-пак, и мы сможем возобновить выпуск молочной продукции в данной упаковке в полном объеме», - сообщает контрагентам предприятие.



Однако упаковочный кризис в России шире, чем перебои у одного «Элопак».

Ранее сообщалось, что проблемы возникли и у крупнейшего производителя упаковки для напитков в России - компании Tetra Pak. Поставщик в конце марта уведомил клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих. Как сообщал «Коммерсантъ», Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра и повысит цены для прочей продукции, чтобы снизить спрос.

Причиной такого решения назывался дефицит сырья. По словам собеседников «Фонтанки» на рынке, предприятие Tetra Pak использовало импортный картон и фольгу, но их поставки из Европы после начала спецопераци на Украине прекратились.

Среди потребителей этой продукции — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro) и другие. Первые две сообщили о прекращении производства безалкогольных напитков, а также приостановке работы и инвестиций в Россию. Однако PepsiCo пообещала сохранить молочное направление.



По словам Георгия Житмарева, «Пискаревскому молочному заводу» Tetra Pak поставлял упаковку для сливок, но это был импорт из Сербии. Также Tetra Pak продавал петербургскому заводу часть той самой пачки-лягушки, на которую сетям предложили заменить «пюр-пак».

Топ-менеджер заверил «Фонтанку», что дефицита «лягушек» не предвидится. Их в России выпускает также отечественный производитель «Стэрекс», находящийся в Стерлитамаке. «Он подтвердил, что работает на российском сырье и сможет нас выручить. Мы спокойны, что молоко выливать не придется», - подчеркнул Георгий Житмарев.

По словам участников рынка, решение «Элопака» остановить производство в России продиктовано не только политикой, но и логистическими сложностями. Основным поставщиком картона была финская компания Stora Enso, которая прекратила отгрузки картона после начала спецоперации на Украине, несмотря на то, что производила свой товар, в том числе из российской целлюлозы и древесины.

Упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно создать в России за три-шесть месяцев, ранее оценивал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. Однако собеседники «Фонтанки» отмечают, что для этого придется завозить импортные станки, с чем в текущей ситуации тоже могут возникнуть сложности. Кроме того, такая продукция будет гарантированно дороже.



Так что пока решили импортозаместить отдельно взятый финский картон. По словам источников издания, «Элопак» в ближайшее время начнет тестировать продукцию предприятия «Монди Сыктывкарский ЛПК». Если она подойдет, предприятие в Петербурге сможет возобновить работу.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

