    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd90.92eur98.9

    Нарушение санкций станет в Евросоюзе уголовным преступлением с 19 мая. Виновникам грозит тюремное заключение

    1590
    5 комментариев

    В странах Евросоюза с 19 мая вступают в силу новые правила, устанавливающие уголовную ответственность и наказание за нарушение запретительных мер и помощь в обходе санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

    За неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг предусматривается тюремное заключение в качестве максимального наказания и штрафование нарушителей.

    В особых случаях — если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации, — юридические лица тоже могут быть привлечены к ответственности, а среди принятых мер могут быть прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

    Проведением расследований и наказанием нарушителей должны будут заниматься те страны ЕС, в чьей юрисдикции было совершено преступление.

    Ранее в ЕС предложили вводить санкции против любых финансовых организаций в мире, которые помогают России покупать товары для ВПК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииЕвросоюзЕврокомиссияУголовное преследование
    ЛАЙК8
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close