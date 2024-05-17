Нарушение санкций станет в Евросоюзе уголовным преступлением с 19 мая. Виновникам грозит тюремное заключение

В странах Евросоюза с 19 мая вступают в силу новые правила, устанавливающие уголовную ответственность и наказание за нарушение запретительных мер и помощь в обходе санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.



За неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг предусматривается тюремное заключение в качестве максимального наказания и штрафование нарушителей.



В особых случаях — если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации, — юридические лица тоже могут быть привлечены к ответственности, а среди принятых мер могут быть прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.