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    В ЕС предложили санкции против любых финансовых организаций в мире, которые помогают России покупать товары для ВПК

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    Франция и Нидерланды в рамках подготовки 14-го пакета антироссийских санкций добиваются введения ограничительных мер ЕС против любого финансового учреждения в мире, которое помогает Москве оплачивать товары или технологии для производства вооружений. С предложением ознакомилось агентство Reuters 15 мая.

    Из него следует, что ЕС запретит своим гражданам вести бизнес с любыми мировыми финорганизациями, которые, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогают российскому ВПК получать запрещенные товары и технологии двойного назначения. Предполагается, что запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, в Турции или Китае не заключать сделки с Россией, чтобы не лишиться доступа на европейский рынок.

    Reuters также полагает, что против данной меры могут выступить Венгрия, которая поддерживает теплые отношения с Москвой, а также Германия, у которой тесные деловые связи с Китаем.

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