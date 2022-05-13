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    The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

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    8 комментариев

    Россия на пути к тому, чтобы получить рекордный размер положительного торгового баланса. По итогам года положительное сальдо может достичь $250 млрд — в два раза больше, чем $120 млрд, зафиксированные в прошлом году. Об этом 13 мая говорится в публикации британского журнала The Economist, передает ТАСС.

    После начала военной спецоперации на Украине, отмечает издание, объем российского импорта упал на 44 %, а экспорт вырос на 8 % за счет отгрузки за рубеж энергоносителей, причем по более высоким ценам. Российский экспорт, указывается в статье, показывает в последние месяцы «удивительно хорошие» результаты.

    Как считает заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова, чье мнение приводит The Economist, эффективность введенных Западом финансовых санкций в отношении России могла уже достигнуть своих пределов. В такой ситуации, говорится в статье, может быть принято решение об ужесточении торговых запретов, только влияние таких мер не будет эффективным в ближайшей перспективе.

    Издание приводит слова экономиста британской консалтинговой компании Capital Economics Лиама Пича. По его мнению, если Евросоюз всё же примет решение о запрете импорта российской нефти, то эмбарго начнет действовать так медленно, что поставки углеводородов в страны ЕС сократятся только на 19 % в 2022 году.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями.

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    Комментарии (8)

    07A
    The Economist работает на Кремль? На Московский?
    Инкогнито2021
    Для радости не видно поводов
    Эд Хэммет
    У этой медали есть и оборотная сторона. Импорт резко упал. Это значит, что Россия не может закупить то, что она не производит. Например, самолёты, установки для сжижения газа, сложное медицинское оборудование, семена и многое другое. Повода для радости не просматривается.
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