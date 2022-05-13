The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

Россия на пути к тому, чтобы получить рекордный размер положительного торгового баланса. По итогам года положительное сальдо может достичь $250 млрд — в два раза больше, чем $120 млрд, зафиксированные в прошлом году. Об этом 13 мая говорится в публикации британского журнала The Economist, передает ТАСС.
После начала военной спецоперации на Украине, отмечает издание, объем российского импорта упал на
Как считает заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова, чье мнение приводит The Economist, эффективность введенных Западом финансовых санкций в отношении России могла уже достигнуть своих пределов. В такой ситуации, говорится в статье, может быть принято решение об ужесточении торговых запретов, только влияние таких мер не будет эффективным в ближайшей перспективе.
Издание приводит слова экономиста британской консалтинговой компании Capital Economics Лиама Пича. По его мнению, если Евросоюз всё же примет решение о запрете импорта российской нефти, то эмбарго начнет действовать так медленно, что поставки углеводородов в страны ЕС сократятся только на