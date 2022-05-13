The Economist: Россия получит рекордный торговый профицит из-за санкций

Россия на пути к тому, чтобы получить рекордный размер положительного торгового баланса. По итогам года положительное сальдо может достичь $250 млрд — в два раза больше, чем $120 млрд, зафиксированные в прошлом году. Об этом 13 мая говорится в публикации британского журнала The Economist, передает ТАСС.

После начала военной спецоперации на Украине, отмечает издание, объем российского импорта упал на 44 % , а экспорт вырос на 8 % за счет отгрузки за рубеж энергоносителей, причем по более высоким ценам. Российский экспорт, указывается в статье, показывает в последние месяцы «удивительно хорошие» результаты.