России есть кому продавать нефть и без покупателей с Запада, заявил глава МИД Лавров

«У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать, а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее», — цитирует 11 мая «Интерфакс» Лаврова с пресс-конференции.

Российская Федерация имеет альтернативные каналы продажи своих энергоресурсов помимо стран Запада. Об этом 11 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Заявление прозвучало на фоне публикаций британских СМИ о том, что независимые китайские нефтеперерабатывающие компании тайно скупают российскую нефть с крупным дисконтом к рынку, а страны Запада обсуждают возможность отказа от российской нефти .

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони 6 мая заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет наложено через 9 месяцев. При этом предполагается, что Венгрии, Чехии и Словакии будет предоставлена возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.



Однако 8 мая стало известно, что постпреды стран Евросоюза не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти. Основной причиной стало несогласие Венгрии, которая продолжила блокировать шестой пакет санкций из-за эмбарго на российскую нефть.



СМИ сообщали, что в покупке российской нефти с дисконтом заинтересована и Индия.



Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 мая заявила, что власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от энергоресурсов РФ. О готовности Германии к эмбарго на нефть из РФ на прошлой неделе заявлял министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

