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    России есть кому продавать нефть и без покупателей с Запада, заявил глава МИД Лавров

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    17 комментариев

    Российская Федерация имеет альтернативные каналы продажи своих энергоресурсов помимо стран Запада. Об этом 11 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать, а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее», — цитирует 11 мая «Интерфакс» Лаврова с пресс-конференции.

    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписывает соглашение о сотрудничестве с Сергеем Лавровым
    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписывает соглашение о сотрудничестве с Сергеем ЛавровымФото: скриншот YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
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    Заявление прозвучало на фоне публикаций британских СМИ о том, что независимые китайские нефтеперерабатывающие компании тайно скупают российскую нефть с крупным дисконтом к рынку, а страны Запада обсуждают возможность отказа от российской нефти.

    Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони 6 мая заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет наложено через 9 месяцев. При этом предполагается, что Венгрии, Чехии и Словакии будет предоставлена возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

    Однако 8 мая стало известно, что постпреды стран Евросоюза не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти. Основной причиной стало несогласие Венгрии, которая продолжила блокировать шестой пакет санкций из-за эмбарго на российскую нефть.

    СМИ сообщали, что в покупке российской нефти с дисконтом заинтересована и Индия.

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 мая заявила, что власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от энергоресурсов РФ. О готовности Германии к эмбарго на нефть из РФ на прошлой неделе заявлял министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

    11 мая «Интерфакс» сообщил, что потребительские цены в Германии в апреле увеличились на 7,8 % в годовом выражении, что является рекордом с момента начала расчетов.

    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписывает соглашение о сотрудничестве с Сергеем Лавровым
    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков подписывает соглашение о сотрудничестве с Сергеем ЛавровымФото: скриншот YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

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    Комментарии (17)

    Дежурный по объединению
    Ещё осталось что-то продавать России.
    ProstoZloy
    Лаврову остается только объяснить населению, почему в Индию и Китай сырье продается по демпинговым ценам
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    нефть - глобальный биржевой товар, не имеет значения, кто выставил лот на биржу, так же не имеет значения, кто лот купил
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