    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    5 м/с, с-з

    762мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    WSJ: Шестой пакет европейских санкций предусматривает отказ от нефти из РФ за полгода

    3482
    16 комментариев

    Очередной пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, — уже шестой — предполагает отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом сообщила 3 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на двух информированных чиновников. Только Словакия и Венгрия, сильно зависимые от российской нефти, могут получить дополнительное время для введения эмбарго. Чехия и Болгария, по данным издания, тоже претендуют на продление этого срока.

    По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, новый пакет санкций предусматривает не только ограничения по импорту нефти, но и отключение новых банков от SWIFT, а также меры против «дезинформации».

    Для утверждения пакета санкций нужно единогласное решение всех членов ЕС. Представители этих стран, по данным издания, собираются обсудить документ 4 мая и принять решение на этой неделе.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Vasya11
    Зачем уж полгода кота за хвост тянуть?
    Минусовать из долга за каждую единицу (начиная с одного патрона и заканчивая амбрамсом) поставляемого оружия в Украину по тысячи кубов газа/нефти (образно).
    Глядишь и никто, никому ничего не будет должен по обязательствам.
    Каждый останется при своих, со своими желаниями.
    Кто захочет дальше приобретать и вести бизнес с РФ? Так только за наличные рубли.
    Тогда и останутся только деловые отношения без диктатуры со стороны амеров для других стран.
    266566766
    Наивно думать что этого не произойдет. Процесс отказа не быстрый, долгосрочные планы реализуются на 2026г, но он идет, и поступлений в бюджет РФ будет все меньше. Жить будем гордо но плохо. Хотя к 2026му может и ишак сдохнет... ;)
    Piter Russo
    Исключений будет больше, и через полгода их думаю будут продлевать. В добавок на рынке ЕС появилась нефть неизвестного происхождения которую покупают самые крекливые санкционеры)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close