WSJ: Шестой пакет европейских санкций предусматривает отказ от нефти из РФ за полгода

Очередной пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, — уже шестой — предполагает отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом сообщила 3 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на двух информированных чиновников. Только Словакия и Венгрия, сильно зависимые от российской нефти, могут получить дополнительное время для введения эмбарго. Чехия и Болгария, по данным издания, тоже претендуют на продление этого срока.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, новый пакет санкций предусматривает не только ограничения по импорту нефти, но и отключение новых банков от SWIFT, а также меры против «дезинформации».



Для утверждения пакета санкций нужно единогласное решение всех членов ЕС. Представители этих стран, по данным издания, собираются обсудить документ 4 мая и принять решение на этой неделе.



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