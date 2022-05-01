Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу закона от палаты представителей США, который разрешил передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. По словам Володина, этот закон никак не повлияет на российскую экономику, но «ударит бумерангом по самим Штатам».
— Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 миллиардах долларов. Нам есть, чем ответить, — заявил Володин. — Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. <...> Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством. В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы.
Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз, выйдя в эфир, посвятил около получаса передачи на обсуждение конфликта с Куйвашевым. Соловьев потребовал ответа от губернатора о поддержке военной спецоперации на Украине.
— Гнить — это про екатеринбуржцев. Покажите вашу позицию! Скажите мне, что вы и ваши люди думаете о специальной военной операции, о позиции нашего президента? А вы с кем? С «Сима-Лендом», с «УралВагонЗаводом», которые делают лучшие в мире изделия, способные принудить нацистов осознать свои ошибки? Или вы с Холодаревым и сотнями студентов УрГАХУ, ненавидящих букву Z? Пора уже определиться губернатору со своей позицией, — призвал в прямом эфире Соловьев. — Попытки выяснения отношений с Соловьевым — это попытки избежать ответа на вопрос.
Конфликт начался с того, что в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», когда обсуждал открытое письмо студенток Архитектурного университета с полпредом президента Владимиром Якушевым.
Владимир Путин поручил выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. Выплаты коснутся ветеранов в ДНР, ЛНР и на части Украины. Также по 5 миллионов рублей получат семьи волонтеров, погибших в зоне проведения спецоперации. При гибели или ранении госслужащих, командированных в ДНР и ЛНР, семьи получат по 5 миллионов и 3 миллиона соответственно.
О других изменениях законодательства, которые произойдут в мае, можно почитать в нашем отдельном материале.
Украинские СМИ публиковали кадры с Анджелиной Джоли, гуляющей по Львову. Позднее в телеграм-канале Baza появилось видео, на котором актриса бежит в укрытие во время воздушной тревоги во Львове. Напомним, Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев.
Baza / t.me
Вот что произошло в минувшую субботу, 30 апреля:
- российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2 из-за того, что один из игроков нарисовал похожий на букву Z символ на мини-карте. Позднее команда сообщила, что расторгла контракт с этим игроком;
- Россия призывает другие страны придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны и сама четко следует пониманию недопустимости такого конфликта — об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков;
- IKEA продлила приостановку работы в России до 31 августа. Причиной такого решения указана «невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки в магазины»;
- Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России.