Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу закона от палаты представителей США, который разрешил передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. По словам Володина, этот закон никак не повлияет на российскую экономику, но «ударит бумерангом по самим Штатам».

— Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 миллиардах долларов. Нам есть, чем ответить, — заявил Володин. — Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. <...> Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством. В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы.