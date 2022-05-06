Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев

На российскую нефть будет введено полное эмбарго по истечении 9 месяцев, об этом 6 мая в интервью газете Il Messaggero заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает ТАСС.
«Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал Джентилони.
По его словам, отказ от нефти скажется на европейской экономике, «но больше ударит по российской».
В ЕС, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, предлагают предоставить Венгрии, Чехии и Словакии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.
Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Послы ЕС намерены утвердить пакет санкций до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая.