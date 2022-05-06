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    Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев

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    На российскую нефть будет введено полное эмбарго по истечении 9 месяцев, об этом 6 мая в интервью газете Il Messaggero заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает ТАСС.

    «Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал Джентилони.

    По его словам, отказ от нефти скажется на европейской экономике, «но больше ударит по российской».

    В ЕС, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, предлагают предоставить Венгрии, Чехии и Словакии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

    Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Послы ЕС намерены утвердить пакет санкций до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая.

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    Комментарии (1)

    Ксюха Фантик
    Заводные клоуны, синие и красные.
    Заводные клоуны и слова напрасные. (c)
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