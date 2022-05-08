Венгрия против. ЕС снова не согласовал эмбарго на российскую нефть

Постпреды стран Евросоюза 8 мая не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



Основной причиной стало несогласие Венгрии, которая продолжила блокировать шестой пакет санкций из-за эмбарго на российскую нефть. «Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни», — передает агентство.



Представители Евросоюза обсуждают шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на российскую нефть. Наиболее зависящим от нее Венгрии и Словакии предлагают сохранить импорт до 2024 года, а Чехии — до июня того же года. ЕС намеревался утвердить новые санкции до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая. Однако пока согласовать его не удается. При этом в Европе не планируют отказываться от импорта российского газа.

