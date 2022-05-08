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    Венгрия против. ЕС снова не согласовал эмбарго на российскую нефть

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    3 комментария

    Постпреды стран Евросоюза 8 мая не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Основной причиной стало несогласие Венгрии, которая продолжила блокировать шестой пакет санкций из-за эмбарго на российскую нефть. «Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни», — передает агентство.

    Представители Евросоюза обсуждают шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на российскую нефть. Наиболее зависящим от нее Венгрии и Словакии предлагают сохранить импорт до 2024 года, а Чехии — до июня того же года. ЕС намеревался утвердить новые санкции до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая. Однако пока согласовать его не удается. При этом в Европе не планируют отказываться от импорта российского газа.

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    Комментарии (3)

    Airlomaxa
    Мадьярам это боком выйдет!
    chip1
    Венгры выцарапали себе гешефт, пол Европы у них будет бензином закупаться!
    Дежурный по объединению
    Шляпа у загнивающий какая-то.. Нет настоящей демократии!
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